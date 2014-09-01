В России отменили ОАО и ЗАО

Отличием публичных юридических лиц станет свободная торговля ценными бумагами компании. Акционерное общество, у которого устав и фирменное наименование указывают на то, что оно является публичным, попадет под правила о публичных обществах. Все остальные акционерные общества, а также общества с ограниченной ответственностью (ООО) теперь будут непубличными обществами.