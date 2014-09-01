В России отменили ОАО и ЗАО

Отличием публичных юридических лиц станет свободная торговля ценными бумагами компании. Акционерное общество, у которого устав и фирменное наименование указывают на то, что оно является публичным, попадет под правила о публичных обществах. Все остальные акционерные общества, а также общества с ограниченной ответственностью (ООО) теперь будут непубличными обществами.
Общества при первом изменении документов смогут перейти в новый статус, причем массовая перерегистрация ОАО в сжатые сроки не потребуется. Госпошлина за приведение документов в соответствие с новыми нормами, согласно закону, не взимается.
Эти поправки в законодательство были инициированы в 2012 году. Глава Минюста Александр Коновалов заявил тогда, что 80 процентов юридических лиц зарегистрированы как ООО. Такие формы, как ОДО и полное товарищество, оказались официально невостребованными.
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