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В России отменили ОАО и ЗАО

1 сентября 2014, 11:01
В России с 1 сентября в силу вступили поправки в гражданский кодекс, по которым закрытые и открытые акционерные общества (ЗАО и ОАО), а также общества с дополнительной ответственностью (ОДО) прекращают свою деятельность. Вместо них появятся публичные и непубличные компании.

Отличием публичных юридических лиц станет свободная торговля ценными бумагами компании. Акционерное общество, у которого устав и фирменное наименование указывают на то, что оно является публичным, попадет под правила о публичных обществах. Все остальные акционерные общества, а также общества с ограниченной ответственностью (ООО) теперь будут непубличными обществами.

Общества при первом изменении документов смогут перейти в новый статус, причем массовая перерегистрация ОАО в сжатые сроки не потребуется. Госпошлина за приведение документов в соответствие с новыми нормами, согласно закону, не взимается.

Эти поправки в законодательство были инициированы в 2012 году. Глава Минюста Александр Коновалов заявил тогда, что 80 процентов юридических лиц зарегистрированы как ООО. Такие формы, как ОДО и полное товарищество, оказались официально невостребованными.

Фото: http://www.mayak.sbor.net

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