У некоторых тюменцев с конца июля нет горячей воды

В редакцию NashGorod.ru сегодня пришло два обращения — с улицы Пермякова, 50 и Логунова, 6. В этих домах с конца июля нет горячего водоснабжения. И горожанам надоело, что срок ее подачи постоянно переносится. «При чём в объявлении было написано „отключение горячего водоснабжения 30 августа.“, а не до 30 августа! 30е прошло, как и 31-е, а воды так и нет. В ЖСК трубку не берут, сама председатель ЖСК также не берёт трубку (звоню на сотовый). На портале „Тюмень — наш город“ нет информации по этой проблеме. До компании „Тепло Тюмени“ тоже не могу дозвониться», — сообщает жительница дома на Логунова Алсу.