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У некоторых тюменцев с конца июля нет горячей воды

1 сентября 2014, 17:07
В некоторых домах Тюмени, например, на улицах Пермякова и Логунова, с конца июля нет горячей воды. Причина ее отсутствия — капитальный ремонт сети. Сетевики уверяют, что в ближайшее время воду дадут.

В редакцию NashGorod.ru сегодня пришло два обращения — с улицы Пермякова, 50 и Логунова, 6. В этих домах с конца июля нет горячего водоснабжения. И горожанам надоело, что срок ее подачи постоянно переносится. «При чём в объявлении было написано „отключение горячего водоснабжения 30 августа.“, а не до 30 августа! 30е прошло, как и 31-е, а воды так и нет. В ЖСК трубку не берут, сама председатель ЖСК также не берёт трубку (звоню на сотовый). На портале „Тюмень — наш город“ нет информации по этой проблеме. До компании „Тепло Тюмени“ тоже не могу дозвониться», — сообщает жительница дома на Логунова Алсу.

«Отключения по улице Пермякова, 50 и улице Логунова, 6, взаимосвязаны, причина одна: происходит капитальный ремонт, выполняемый по муниципальному контракту подрядной организацией. В ближайшее время в адрес „Тепло Тюмени“ — филиал ОАО „СУЭНКО“ будут представлены соответствующие акты, по итогам ремонта и произойдет включение горячего водоснабжения», — пояснили в теплоснабжающей компании. Вероятно, по этой же причине нет горячего водоснабжения на Логунова, 4.

Добавим, что отопительный сезон в Тюмени начинается после распоряжения администрации города. Его подписывает глава администрации, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится не выше +8 градусов. Отопительный сезон в прошлом году начался в областном центре 20 сентября. В образовательные учреждения централизованное теплоснабжение может быть подано по заявкам.

#Новости#Горячая вода#Тепло Тюмени#Женя#Общество
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