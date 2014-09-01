«Рубин» стал вторым в домашнем кубке перед новым сезоном ВХЛ

Как отметил в интервью АСН «Тюменская арена» наставник клуба Мисхат Фахрутдинов, у команды еще есть игровые проблемы, которые предстоит устранить. «Продлись турнир ещё неделю, мы бы прибавили ещё сильнее. Если серьёзно, то, безусловно, практика для хоккеистов очень важна, — прокомментировал он. — Определённые намётки у нас есть, но в парах защитников и тройках нападения будут изменения».