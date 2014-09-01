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«Рубин» стал вторым в домашнем кубке перед новым сезоном ВХЛ

1 сентября 2014, 11:18
Тюменский «Рубин» завершил предсезонный «Рубиновый кубок» на втором месте. Победителем турнира в Тюмени же стала «Кубань» из Краснодара — обладатели тюменского кубка прошлого года.

В выходные «рубиновцы» провели два победных матча против «Ижстали» и «Казцинк-Торпедо». Первая встреча в субботу, 30 августа, против ижевской дружины завершилась со счетом 3:2 и прошла в ожесточенной борьбе. Решить судьбу игры помогла серия буллитов, победу тюменской команде принес форвард Денис Ячменев.

На следующий день, 31 августа, в игре против «Казцинк-Торпедо» из Усть-Каменогорска без добавленного времени уже обошлось. Хозяева наголову перебросали соперника и завершили встречу со счетом 4:2. Счет, правда, все-таки открыли гости, воспользовавшись ошибкой «Рубина» в обороне, однако, уже к 11-ой минуте хозяева восстановили равновесие. Во втором периоде первую шайбу за тюменскую команду забросил американский форвард «Рубина» Нико Сакетти, сообщает пресс-служба клуба.

Как отметил в интервью АСН «Тюменская арена» наставник клуба Мисхат Фахрутдинов, у команды еще есть игровые проблемы, которые предстоит устранить. «Продлись турнир ещё неделю, мы бы прибавили ещё сильнее. Если серьёзно, то, безусловно, практика для хоккеистов очень важна, — прокомментировал он. — Определённые намётки у нас есть, но в парах защитников и тройках нападения будут изменения».

Отметим, что уже не за горами первые игры регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Первую встречу подопечные Мисхата Фахрутдинова проведут уже в понедельник, 8 сентября. Их противником станет давний соперник, чемпион прошлого сезона ВХЛ — карагандинская «Сарыарка».

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