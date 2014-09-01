Режем металл: как и чем?

Специалисты «Сталепромышленной компании» советуют обращать внимание на следующие факторы при выборе способа резки металла: какой тип металла вы хотите подвергнуть обработке и какого качества вам необходим рез.
Например, вам необходимо порезать лист толщиной 4 мм. Эту задачу лучше всего решить с помощью резки на гильотине.
Резка металла гильотиной — это один из видов механической резки (рубки) металла одним резом, т. е. прямолинейным раскроем с использованием гильотинных ножниц. В «Сталепромышленной компании» вы можете заказать резку гильотиной листового проката шириной до 2 м, толщина до 32 мм.
Качество реза при резке гильотиной
Если ваша задача сложней, толщина листа от 10 мм, и для вас важна точность реза, при этом вы хотите получить оптимальное соотношение «цена — качество», тогда идеальным решением для вас будет резка машиной Гугарк. Резка машиной Гугарк позволяет производить резку листа, при этом одновременно происходит подготовка кромки листа под сварку. Данным способом резки рекомендуется обрабатывать лист 10–100 мм.
Резка машиной Гугарк позволяем быстро получить ровные полосы, так как металл режут одновременно двумя резаками, вырезать фланцы, диски или можно произвести резку по индивидуальной разметке одним резаком.
Качество реза при резке машиной Гугарк
Резка газом — один из самых недорогих и распространённых типов резки — обеспечивает возможность резки металла не только по прямой, но и по любому контуру. Но после резки газом требуется дополнительная обработка кромки.
Данный вид резки — оптимальный для быстрой резки трубы, уголков, швеллера, арматуры, шестигранников, кругов и другого длинного металлопроката.
Качество реза при резке газом
Если вам нужно порезать те же трубу, уголок, швеллер, арматуру или круг, но требуется высокая точность реза, отсутствие обгорелой кромки и ровный край, то лучше заказать резку маятниковой пилой.
Еще один высокоточный способ резки длинного металлопроката- это резка ленточнопильным станком, его уникальность в том, что он обеспечивает высокое качество поверхности реза (без заусенцев и позволяет резать под углом 60 градусов.
Почему экономически выгодно заказывать услуги металлообработки?
Преимущества металлообработки Сталепромышленной компании:
— высокая точность геометрических размеров, т. к. мы обеспечили автоматизацию производства; — минимальные потери металла; — оптимальное соотношение «цена-качество» услуги; — высокая скорость изготовления заказа. Как заказать или узнать стоимость услуг?
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