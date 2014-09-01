Режем металл: как и чем?

Если ваша задача сложней, толщина листа от 10 мм, и для вас важна точность реза, при этом вы хотите получить оптимальное соотношение «цена — качество», тогда идеальным решением для вас будет резка машиной Гугарк. Резка машиной Гугарк позволяет производить резку листа, при этом одновременно происходит подготовка кромки листа под сварку. Данным способом резки рекомендуется обрабатывать лист 10–100 мм.