nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На Андреевском состоялась масштабная уборка

1 сентября 2014, 15:51
30 августа в северной части озера Андреевского яблоку негде было упасть. Тюменцы приехали наводить порядок в рамках экологической акции «Зеленая Россия — 2014».
Сюжет
Тюмень

По приезду на место проведения уборки многие удивлялись: живописный берег озера был завален мусором — бутылки, пакеты, пластиковая посуда и прочее. Все то, что оставляют после себя нерадивые отдыхающие.

После торжественного открытия субботника заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным добровольцы вооружились мешками и перчатками, разделились на группы и отправились помогать природе — наводить первозданную чистоту на берегу и окрестных лесах озера.

Труднодоступные и замусоренные места у берегов патрулировали сотрудники МЧС на катере. Продвигаясь вглубь леса, волонтеры обнаружили несколько песчаных карьеров, заваленных бытовыми и строительными отходами. Добровольческих сил там было явно недостаточно, поэтому привлекали технику — экскаваторы-погрузчики и КамАЗы.

Живописный берег озера был завален мусором — бутылки, пакеты, пластиковая посуда и прочее

В разгар субботника одну из центральных площадок уборки посетил лидер общественного всероссийского движения «Зеленая Россия», депутат государственной думы Анатолий Карпов. Он рассказал, что с каждым годом количество участников экологической акции растет: так, в 2012 году к ней присоединилось около 300 тысяч человек, в 2013 — уже 2 млн 620 человек, а в этом году, по предварительным данным, ожидается более 4 млн участников, сообщают в управлении Росприроднадзора по Тюменской области.

Самым активным многократный чемпион по шахматам вручил грамоты и кубки с логотипом «Зеленой России». Он также отметил, что Росприроднадзор является давним партнером экологического движения «Зеленая Россия», выразил слова благодарности за поддержку и организацию мероприятия руководителю управления Росприроднадзора по Тюменской области.

В Тюменской области год от года становится больше экологически ответственных граждан

Мария Ивановна, в свою очередь, рассказала о том, что и в Тюменской области год от года становится больше экологически ответственных граждан. Работа по уборке мусора и ликвидации несанкционированных свалок в лесах и прибрежных зонах ведется при поддержке общественности, муниципальных образований региона, крупных промышленных предприятий и органов власти всех уровней.

Так, по данным областного Росприроднадзора, во время проведения двух всероссийский акций «Зеленая Россия — 2013» и «Зеленая весна — 2014», в которых приняли более 300 тысяч жителей региона, было собрано и вывезено более 7 тысяч тонн мусора.

Масштабная уборка на Андреевском длилась в течение нескольких часов. Мешков с мусором становилось все больше, машины быстро заполнялись, уезжали на Винзилинский полигон ТБО и снова возвращались. Всего с территории было вывезено 4 КамАЗа (48 м3) мусора, который собрала дружная команда добровольцев в количестве почти 400 человек.

#Новости#Субботник#Озеро Андреевское#Тюмень#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25