На Андреевском состоялась масштабная уборка

По приезду на место проведения уборки многие удивлялись: живописный берег озера был завален мусором — бутылки, пакеты, пластиковая посуда и прочее. Все то, что оставляют после себя нерадивые отдыхающие.
После торжественного открытия субботника заместителем губернатора Тюменской области Вячеславом Вахриным добровольцы вооружились мешками и перчатками, разделились на группы и отправились помогать природе — наводить первозданную чистоту на берегу и окрестных лесах озера.
Труднодоступные и замусоренные места у берегов патрулировали сотрудники МЧС на катере. Продвигаясь вглубь леса, волонтеры обнаружили несколько песчаных карьеров, заваленных бытовыми и строительными отходами. Добровольческих сил там было явно недостаточно, поэтому привлекали технику — экскаваторы-погрузчики и КамАЗы.
Живописный берег озера был завален мусором — бутылки, пакеты, пластиковая посуда и прочее
В разгар субботника одну из центральных площадок уборки посетил лидер общественного всероссийского движения «Зеленая Россия», депутат государственной думы Анатолий Карпов. Он рассказал, что с каждым годом количество участников экологической акции растет: так, в 2012 году к ней присоединилось около 300 тысяч человек, в 2013 — уже 2 млн 620 человек, а в этом году, по предварительным данным, ожидается более 4 млн участников, сообщают в управлении Росприроднадзора по Тюменской области.
Самым активным многократный чемпион по шахматам вручил грамоты и кубки с логотипом «Зеленой России». Он также отметил, что Росприроднадзор является давним партнером экологического движения «Зеленая Россия», выразил слова благодарности за поддержку и организацию мероприятия руководителю управления Росприроднадзора по Тюменской области.
В Тюменской области год от года становится больше экологически ответственных граждан
Мария Ивановна, в свою очередь, рассказала о том, что и в Тюменской области год от года становится больше экологически ответственных граждан. Работа по уборке мусора и ликвидации несанкционированных свалок в лесах и прибрежных зонах ведется при поддержке общественности, муниципальных образований региона, крупных промышленных предприятий и органов власти всех уровней.
Так, по данным областного Росприроднадзора, во время проведения двух всероссийский акций «Зеленая Россия — 2013» и «Зеленая весна — 2014», в которых приняли более 300 тысяч жителей региона, было собрано и вывезено более 7 тысяч тонн мусора.
Масштабная уборка на Андреевском длилась в течение нескольких часов. Мешков с мусором становилось все больше, машины быстро заполнялись, уезжали на Винзилинский полигон ТБО и снова возвращались. Всего с территории было вывезено 4 КамАЗа (48 м3) мусора, который собрала дружная команда добровольцев в количестве почти 400 человек.