На Андреевском состоялась масштабная уборка

В разгар субботника одну из центральных площадок уборки посетил лидер общественного всероссийского движения «Зеленая Россия», депутат государственной думы Анатолий Карпов. Он рассказал, что с каждым годом количество участников экологической акции растет: так, в 2012 году к ней присоединилось около 300 тысяч человек, в 2013 — уже 2 млн 620 человек, а в этом году, по предварительным данным, ожидается более 4 млн участников, сообщают в управлении Росприроднадзора по Тюменской области.