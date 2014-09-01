Могушков и Кузютина по-разному оценили свою «бронзу» в Челябинске

Для Мусы Могушкова «бронза» в Челябинске стала крупным успехом, учитывая, что сравнительно недавно он перешел в более тяжелую весовую категорию до 73 килограммов. Процесс перехода по собственному признанию дался спортмену нелегко, этим объясняется неудачное выступление на минувших Олимпийских играх в Лондоне. «Я получил большое удовольствие от этой бронзы, потому что сумел собраться и в первую очередь себе доказать, что в дальнейшем могу быть первым в рейтинге уже в новой весовой категории. Конечно, был такой момент, что к финальной схватке подустал, меня просто физически не хватило, не успел восстановиться во время перерыва, — отметил дзюдоист. — Думаю, если бы на перерыв между поединками дали полчаса, то я мог бы побороться за первое место».