Могушков и Кузютина по-разному оценили свою «бронзу» в Челябинске

Напомним, представители Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» приняли участие в чемпионате мира в составе российской сборной в двух весовых категориях. Наталья Кузютина боролась в категории до 52 килограммов, где ей противостояли 42 спортсменки. Муса Могушков выступал в одной из самых «конкурентных» категорий до 73 килограммов с 64 участниками.
Тюменские дзюдоисты провели несколько ярких схваток. Кузютина, к примеру, в четвертьфинале одолела «иппоном» и вывела из борьбы давнюю соперницу Юки Хашимото. На командном этапе 31 августа, к слову, Наталья вновь сделала «иппон» японской оппонентке, победив ее таким образом дважды подряд. Непреодолимым препятствием для Натальи стала четвертая соперница в лице действующей чемпионки мира Майлиндины Кельменди из Косово. Полуфинальный бой тюменка уже провела осторожно и не столь ярко, как предыдущие, но в итоге достигла успеха.
Могушков провел три боя без поражений и «споткнулся» только о молдавского дзюдоиста, ныне выступающего за ОАЭ, Виктора Скворцова.
Тем не менее у дзюдоистов, несмотря на успех, сложилось прямо противоположное мнение о результатах этих соревнований. Наталья, не скрывая, рассказала, что расстроилась из-за третьего места. «Я очень хорошо подготовилась к этому чемпионату, я могла выиграть и была готова, но опять же уступила лидеру мирового рейтинга, поэтому на схватку за третье место выходила уже очень осторожно. Очень тяжело всегда настроиться психологически и потом всю схватку контролировать это состояние», — прокомментировала спортменка.
Для Мусы Могушкова «бронза» в Челябинске стала крупным успехом, учитывая, что сравнительно недавно он перешел в более тяжелую весовую категорию до 73 килограммов. Процесс перехода по собственному признанию дался спортмену нелегко, этим объясняется неудачное выступление на минувших Олимпийских играх в Лондоне. «Я получил большое удовольствие от этой бронзы, потому что сумел собраться и в первую очередь себе доказать, что в дальнейшем могу быть первым в рейтинге уже в новой весовой категории. Конечно, был такой момент, что к финальной схватке подустал, меня просто физически не хватило, не успел восстановиться во время перерыва, — отметил дзюдоист. — Думаю, если бы на перерыв между поединками дали полчаса, то я мог бы побороться за первое место».
Как сам спортсмен, так и его тренер Николай Хохлов, нацелены на закрепление позиций — впереди подготовка к Олимпийским играм 2016 года, до которых еще надо успешно пройти отбор в сборную страны. «В этой весовой категории конкуренция среди дзюдоистов очень высокая и для главного менеджера сборной Эцио Гамбы без разницы, из какого города спортсмен будет в составе. Над чем конкретно нам следует поработать, время покажет. Уже сейчас могу сказать, что соперники нас неплохо изучили, нужно придумывать что-то новое», — отметил Хохлов.
Турнир в Челябинске стал и местом контактов для представителей центра «Тюмень-дзюдо» с иностранными коллегами. Как рассказал директор центра Вячеслав Юрлов, были проведены встречи с представителями клубов дзюдо Грузии и Франции о дальнейших совместных сборах, заключены договоренности со сборными Узбекистана, Казахстана и Кореи. К марту «Тюмень-дзюдо» планирует организовать юношеское соревнование с участием спортсменов из пяти стран. «Визиты наших юных спортсменов во Францию и Грузию — процесс обоюдный. Предполагается, что их спортсмены также прибудут на сборы к нам», — отметил президент Объединенной федерации дзюдо и самбо Тюменской области Сергей Кушков.
Что касается взрослой команды «Тюмень-дзюдо», то в настоящее время она ведет подготовку к чемпионату России, который в октябре состоится в Ханты-Мансийске.