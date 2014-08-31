15 тюменских улиц избавят от бродячих собак

Сообщения о необходимости отлова безнадзорных домашних животных или подбора падших домашних животных направляются в специализированную организацию по отлову, в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного. Сообщение по отлову может быть подано в вышеперечисленные организации в рабочее время в устной или письменной формах посредством телефонной, факсимильной связи, почтового отправления, на личном приеме или в электронном виде, сообщает департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.