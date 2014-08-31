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15 тюменских улиц избавят от бродячих собак

31 августа 2014, 11:01
С целью обеспечения безопасности населения с 1 по 5 сентября отлов безнадзорных домашних животных будет осуществляться на следующих территориях города Тюмени: ул. Белинского, ул. Анатолия Замкова, ул. Ставропольская, ул. Вербная, ул. Одесская, ул. Муравленко, ул. Щербакова, ул. Губкина, ул. Широтная, ул. В. Гольцова, ул. Энергостроителей, ул. Советская, ул. 10-й военный городок, жилой район Березняковский, район озера Цимлянского.
Сюжет
Тюмень

Сообщения о необходимости отлова безнадзорных домашних животных или подбора падших домашних животных направляются в специализированную организацию по отлову, в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного. Сообщение по отлову может быть подано в вышеперечисленные организации в рабочее время в устной или письменной формах посредством телефонной, факсимильной связи, почтового отправления, на личном приеме или в электронном виде, сообщает департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.

Сведения о местонахождении, контактных телефонах управ административных округов администрации города Тюмени, специализированной организации по отлову:

Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени: ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 208, телефон: 51-02-84;

Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени: ул. Луначарского, 61, каб. 213, телефоны: 43-26-11, 43-26-35;

Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени: ул. Мельникайте, 74, каб. 301, телефон: 20-35-30;

Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени: ул. Республики, 36, каб. 203, телефон: 64-20-38. График работы управ: понедельник — четверг с 7:45 до 19.00; пятница — с 8:00 до 17:00;

МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову): ул. Кедровая, 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес электронной почты: [email protected], сайт: www.gav72.ru. График работы: понедельник — четверг с 8 до 17 часов; в пятницу — с 8 до 16 часов.

Уважаемые тюменцы, в связи с участившимися звонками с просьбами найти потерявшегося любимого кота или собачку департамент городского хозяйства призывает вас не оставлять животных на дачных и загородных участках без присмотра.

Фото: http://my.mail.ru

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