15 тюменских улиц избавят от бродячих собак

Сообщения о необходимости отлова безнадзорных домашних животных или подбора падших домашних животных направляются в специализированную организацию по отлову, в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного. Сообщение по отлову может быть подано в вышеперечисленные организации в рабочее время в устной или письменной формах посредством телефонной, факсимильной связи, почтового отправления, на личном приеме или в электронном виде, сообщает департамент городского хозяйства администрации города Тюмени.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах управ административных округов администрации города Тюмени, специализированной организации по отлову:
Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени: ул. 30 лет Победы, 95, корп. 2, каб. 208, телефон: 51-02-84;
Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени: ул. Луначарского, 61, каб. 213, телефоны: 43-26-11, 43-26-35;
Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени: ул. Мельникайте, 74, каб. 301, телефон: 20-35-30;
Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени: ул. Республики, 36, каб. 203, телефон: 64-20-38. График работы управ: понедельник — четверг с 7:45 до 19.00; пятница — с 8:00 до 17:00;
МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову): ул. Кедровая, 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес электронной почты: [email protected], сайт: www.gav72.ru. График работы: понедельник — четверг с 8 до 17 часов; в пятницу — с 8 до 16 часов.
Уважаемые тюменцы, в связи с участившимися звонками с просьбами найти потерявшегося любимого кота или собачку департамент городского хозяйства призывает вас не оставлять животных на дачных и загородных участках без присмотра.
Фото: http://my.mail.ru