1 сентября — время заняться спортом

1 сентября с 10 до 18 часов СДЮСШОР «Прибой» по адресу: пр. Борцов Октября, 2-а, к. 1, каток «Прибой» по адресу: пр. Борцов Октября, 2-а, стр. 1 и СК «Строймаш» по адресу: ул. Индустриальная, 49-а приглашают на день открытых дверей.
В первый день нового учебного года любой желающий сможет познакомиться с отделениями спортивной школы, записаться в секции, получить консультации специалистов и тренеров-преподавателей, выбрать для себя удобное расписание занятий.
В СДЮСШОР «Прибой» проходят бесплатные занятия для детей и подростков по боксу (от 9 до 22 лет), греко-римской борьбе (от 7 до 22 лет), тхэквондо (от 9 до 22 лет), волейболу (от 6 до 17 лет), баскетболу (от 9 до 16 лет), пауэрлифтингу (от 12 до 22 лет), спортивной аэробике (от 9 до 16 лет), футболу (от 6 до 17 лет), гиревому спорту (от 11 до 22 лет), фигурному катанию на коньках (от 3 до 4 лет), художественной гимнастике (от 4 до 6 лет).
Также проводятся занятия на платной основе: бокс (от 23 лет и старше), греко-римская борьба (от 23 лет и старше), тхэквондо (от 6 до 14 лет), аквааэробика (от 18 лет и старше), художественная гимнастика (от 4 до 10 лет), спортивная аэробика (от 6 до 10 лет), каратэ (от 4 лет и старше), айкидо (от 4 лет и старше), фигурное катание на коньках (от 4 до 6 лет), тренажерный зал (от 16 лет и старше).
Подробную информацию о деятельности СДЮСШОР «Прибой» также можно получить на сайте спортивной школы www.priboy72.ru или по телефонам: 59-35-85 (СК «Прибой»), 69-38-55 (каток «Прибой»), 69-35-84 (СК «Строймаш»), сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Фото: http://blesk.dn.ua