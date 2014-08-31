1 сентября — время заняться спортом

В СДЮСШОР «Прибой» проходят бесплатные занятия для детей и подростков по боксу (от 9 до 22 лет), греко-римской борьбе (от 7 до 22 лет), тхэквондо (от 9 до 22 лет), волейболу (от 6 до 17 лет), баскетболу (от 9 до 16 лет), пауэрлифтингу (от 12 до 22 лет), спортивной аэробике (от 9 до 16 лет), футболу (от 6 до 17 лет), гиревому спорту (от 11 до 22 лет), фигурному катанию на коньках (от 3 до 4 лет), художественной гимнастике (от 4 до 6 лет).