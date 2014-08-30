«Тюмень» открыла сезон ничьей с «Норильским никелем»

На 16-ой минуте хозяева ошиблись с розыгрышем углового, чем не преминул воспользоваться Хасанзаде, чей пас вывел Тайиби один на один с голкипером хозяев Сергеем Логиновым. Форвард «Норильского никеля» не оставил шанса новоиспеченному капитану «Тюмени» — счет на табло сравнялся. Вскоре штурм ворот черно-белых повторился, форвард гостей Роман Аносов отнял мяч у Семикина и пробил в перекладину. За минуту до конца периода Исламов нарушил правила в девятиметровой зоне, штрафной в исполнении Хасанзаде вывел гостей вперед — 2:1.