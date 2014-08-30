«Тюмень» открыла сезон ничьей с «Норильским никелем»

Тюменцы с первых минут матча завладели инициативой и заставили соперника занять оборонительную позицию, сообщает АСН «Тюменская арена». Первый гол в сезоне едва не записал на свой счет Андрей Батырев. Он отнял мяч вблизи штрафной линии у иранского игрока гостей Али Хасанзаде, ситуацию спас голкипер «Норильского никеля». Были близки к успеху также Ильдар Исламов и Сергей Чухрий.
Ближе к середине тайма тюменцы все же добились своего. Автором первого мяча стал Артем Антошкин после диагональной передачи Дмитрия Семикина. Чуть позже Батырев вновь едва не забил, с его ударом головой голкипер гостей едва сумел совладать.
На 16-ой минуте хозяева ошиблись с розыгрышем углового, чем не преминул воспользоваться Хасанзаде, чей пас вывел Тайиби один на один с голкипером хозяев Сергеем Логиновым. Форвард «Норильского никеля» не оставил шанса новоиспеченному капитану «Тюмени» — счет на табло сравнялся. Вскоре штурм ворот черно-белых повторился, форвард гостей Роман Аносов отнял мяч у Семикина и пробил в перекладину. За минуту до конца периода Исламов нарушил правила в девятиметровой зоне, штрафной в исполнении Хасанзаде вывел гостей вперед — 2:1.
Во втором периоде подопечные Осинцева сумели восстановить равновесие: голевую передачу Александру Упалеву сделал Батырев. На 34-ой минуте он вновь оказался в центре внимания, застав вратаря гостей Попова врасплох ударом в нижний угол.
Чуть позже у норильчан снова отлично сыграла иранская связка Хасанзаде-Тайиби. Первый вывел мяч из аута, второй слету вогнал снаряд в ворота «Тюмени».
До конца матча черно-белые создали еще немало голевых моментов, однако, добиться успеха так и не смогли. Бывший вратарь сборной Украины Алексей Попов «вытащил» все мячи и спас свою команду от поражения.
Таким образом, первый тур Суперлиги закончился для обеих команд нулем в турнирной таблице. Следующую игру «Тюмень» проведет через неделю, 6 сентября, против подмосковного «Динамо».
Автор фото: МФК «Тюмень»