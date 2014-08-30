На «Шаттдекоре» начались пуско-наладочные работы

Строительство предприятия в Тюмени началось в 2012 году, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. К настоящему времени практически полностью перестроены производственные помещения, подготовлена к пуско-наладке новая линия пропитки, готовится к сдаче офисное здание, в котором в настоящий момент ведутся отделочные работы. На сегодняшний день сумма капитальных вложений в строительство на новой площадке, включая расходы на приобретение оборудования, составила около 500 миллионов рублей. Впереди ввод зданий и оборудования в эксплуатацию, монтаж нового цеха смол, обустройство склада, благоустройство территории, перемещение имеющегося оборудования и переезд сотрудников со старой площадки.