На «Шаттдекоре» начались пуско-наладочные работы

Строительство предприятия в Тюмени началось в 2012 году, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. К настоящему времени практически полностью перестроены производственные помещения, подготовлена к пуско-наладке новая линия пропитки, готовится к сдаче офисное здание, в котором в настоящий момент ведутся отделочные работы. На сегодняшний день сумма капитальных вложений в строительство на новой площадке, включая расходы на приобретение оборудования, составила около 500 миллионов рублей. Впереди ввод зданий и оборудования в эксплуатацию, монтаж нового цеха смол, обустройство склада, благоустройство территории, перемещение имеющегося оборудования и переезд сотрудников со старой площадки.
Филиал ООО «Шаттдекор» зарегистрирован в Тюмени в апреле 2011 года. Это третье предприятие международной группы «Шаттдекор» в России, наряду с печатной фабрикой в подмосковном Чехове и пропиточным заводом в Шатуре. Продукция фирмы — меламиновые плёнки — представляет собой декоративную бумагу с рисунком, пропитанную смесью смол, и используется для облицовки мебельных плит. Затем из этих материалов создаётся доступная по цене мебель и современные напольные покрытия.
Тюменский филиал ориентирован на производителей из Сибири, Казахстана, Узбекистана и Дальнего Востока.
Предполагаемая проектная мощность производства филиала ООО «Шаттдекор» в Тюмени в 2015 году составит 35 500 тыс. квадратных метров меламиновой плёнки.