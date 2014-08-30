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На «Шаттдекоре» начались пуско-наладочные работы

30 августа 2014, 10:57
На строящемся заводе «Шаттдекор» под Тюменью дан старт пуско-наладочным работам на пропиточном канале, установленном в производственном цехе. После завершения строительства завод будет заниматься производством меламиновой пленки для мебельной промышленности.

Строительство предприятия в Тюмени началось в 2012 году, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области. К настоящему времени практически полностью перестроены производственные помещения, подготовлена к пуско-наладке новая линия пропитки, готовится к сдаче офисное здание, в котором в настоящий момент ведутся отделочные работы. На сегодняшний день сумма капитальных вложений в строительство на новой площадке, включая расходы на приобретение оборудования, составила около 500 миллионов рублей. Впереди ввод зданий и оборудования в эксплуатацию, монтаж нового цеха смол, обустройство склада, благоустройство территории, перемещение имеющегося оборудования и переезд сотрудников со старой площадки.

Филиал ООО «Шаттдекор» зарегистрирован в Тюмени в апреле 2011 года. Это третье предприятие международной группы «Шаттдекор» в России, наряду с печатной фабрикой в подмосковном Чехове и пропиточным заводом в Шатуре. Продукция фирмы — меламиновые плёнки — представляет собой декоративную бумагу с рисунком, пропитанную смесью смол, и используется для облицовки мебельных плит. Затем из этих материалов создаётся доступная по цене мебель и современные напольные покрытия.

Тюменский филиал ориентирован на производителей из Сибири, Казахстана, Узбекистана и Дальнего Востока.

Предполагаемая проектная мощность производства филиала ООО «Шаттдекор» в Тюмени в 2015 году составит 35 500 тыс. квадратных метров меламиновой плёнки.

#Новости#Промышленность#Экономика#Заводы#Алексей
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