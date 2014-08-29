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В Тюмени ищут талантливых детей

29 августа 2014, 09:21
Стартовал набор на второй ежегодный детский конкурс талантов «Юность Тюмени». Нововведением этого года стал отборочный тур конкурса, который пройдет в доме культуры и творчества «Торфяник» начнется 28 сентября, начало в 12 часов.
Сюжет
Тюмень

Ребятам предстоит выступить в концертной программе, где они покажут свои таланты в виде творческого номера, и принять участие в выставке. Творческие работы и номера будет оценивать жюри, которое отберет финалистов конкурса.

Принять участие в отборочном туре может любой желающий в возрасте от 5 до 18 лет, постоянно проживающий на территории Тюменской области. Заявку на участие можно направить через официальный сайт юностьтюмени.рф или группу в Вконтакте путем размещения 1 фотографии в альбоме с указанием контактной информации. Заявки на участие принимаются до 19 сентября включительно.

Финал состоится 25 октября в доме культуры и творчества «Торфяник», начало в 14 часов.

Фото: moi-portal.ru

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