В России вновь заработает программа утилизации автомобилей

Она распространяется не только на легковые автомобили и LCV, но также на грузовые машины и автобусы. Скидку на покупку новой техники вместо сданного автохлама смогут получить не только физические, но и юридические лица. Наконец, старые автомобили можно сдать не только в утиль, но и в трейд-ин (возраст — не менее шести лет). Скидки владельцам легковых автомобилей составят 50 000 рублей при утилизации и 40 000 рублей при трейд-ине, грузовиков и автобусов — 350 000 и 300 000 рублей, сообщил Минпромторг. Человек, участвовавший в разработке программы, говорит, что для LCV скидка, возможно, будет составлять 120 000 рублей, сообщают «Ведомости».
Всего на реализацию программы в 2014 году будет потрачено около 10 млрд руб., сообщил министр промышленности Денис Мантуров. Необходимые средства будут выделены за счет перераспределения имеющихся лимитов Минпромторга по другим программам, сказал Мантуров, но подробности не раскрыл.
Для сравнения: предыдущая программа обошлась бюджету в 30 млрд руб. Тогда было выдано 600 000 сертификатов на получение скидки, 77% из них были использованы для покупки автомобилей Lada.
Фото: Андрей Махонин/Ведомости