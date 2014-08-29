В России вновь заработает программа утилизации автомобилей

Она распространяется не только на легковые автомобили и LCV, но также на грузовые машины и автобусы. Скидку на покупку новой техники вместо сданного автохлама смогут получить не только физические, но и юридические лица. Наконец, старые автомобили можно сдать не только в утиль, но и в трейд-ин (возраст — не менее шести лет). Скидки владельцам легковых автомобилей составят 50 000 рублей при утилизации и 40 000 рублей при трейд-ине, грузовиков и автобусов — 350 000 и 300 000 рублей, сообщил Минпромторг. Человек, участвовавший в разработке программы, говорит, что для LCV скидка, возможно, будет составлять 120 000 рублей, сообщают «Ведомости».