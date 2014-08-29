Тюменцы большие сладкоежки

«Недостаток йода в почве и продуктах, выращенных на территории области, с легкостью можно заменить использованием в пище йодированной соли. Такой профилактикой занимаются все образовательные учреждения и за эти годы показатель заболеваемости у детей и подростков, связанный с йодной недостаточностью, снизился, а у взрослых наоборот возрос», — рассказала на пресс-конференции начальник отдела социально-гигиенического мониторинга управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ирина Фещенко.