Тюменцы большие сладкоежки

«Недостаток йода в почве и продуктах, выращенных на территории области, с легкостью можно заменить использованием в пище йодированной соли. Такой профилактикой занимаются все образовательные учреждения и за эти годы показатель заболеваемости у детей и подростков, связанный с йодной недостаточностью, снизился, а у взрослых наоборот возрос», — рассказала на пресс-конференции начальник отдела социально-гигиенического мониторинга управления Роспотребнадзора по Тюменской области Ирина Фещенко.
Согласно ежегодному анкетированию, 80% населения знает о йоддефицитных заболеваниях, но употребляют в пищу йодированную соль только 48%. По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) эта цифра должна быть равна 90%. Добавим, что с недостатком йода связано интеллектуальное и физическое развитие, а также состояние иммунитета человека.
По данным Тюменьстата в Тюменской области население в избыточном количестве употребляет хлебобулочные, макаронные изделия и сахар. Норма для человека 28 кг в год, а среднестатистический тюменец употребляет 40–46 кг сахара.
«Население меньше ест фруктов, овощей и молочных продуктов. Из-за несбалансированного питания в организм поступает недостаточное количество необходимых веществ», — добавила Ирина Фещенко.
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