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Школьный книжный обменник собрал более 2 тысяч книг

29 августа 2014, 09:35
В среду, 27 августа, закончил работу школьный книжный обменник. Акция получила широкий размах и вызвала море положительных эмоций у тюменцев.
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Тюмень

В среду, 27 августа, закончил работу школьный книжный обменник. Акция получила широкий размах и вызвала море положительных эмоций у тюменцев.

Акция, приуроченная ко Дню знаний, завершилась в среду, 27 августа. Итоги акции впечатляют: всего было получено 2286 книг! Из них третью часть взяли на обмен. Остальные книги остались библиотеке.

Надо сказать, что среди этих книг не только учебная литература, но и великолепные издания классики, а также подарочные издания детской художественной литературы, сообщают в департаменте культуры администрации г. Тюмени.

Как известно, за принесенные книги участники получали призы — билеты в кино. Но отнюдь не за этим шли некоторые участники.

Люди просто хотели принести свои книги и отдать их тем, кому они нужны. Школьники и их родители приходили в поисках учебников к новому учебному году. Но все приятно удивлялись, когда за принесенные книги им выдавались билеты.

Акция оказалась очень полезной для жителей Тюмени. И многие выказывали желание прийти на следующий год. Организатором данной акции выступала Центральная детская библиотека «Радуга».

#Новости#Библиотеки#Тюмень#Книжный обменник#Школы#Катя#Общество
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