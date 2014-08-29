По вине пьяного в ДТП погибла 18-летняя девушка

В суде установлено, что в ночь на 23 июня 2014 года после распития спиртного Радьков сел за руль своего автомобиля Ford Focus и поехал кататься со своими знакомыми. Около 5 часов утра на 20 км автодороги Тюмень — Салаирка при совершении поворота он не справился с управлением автомобиля и допустил его опрокидывание в правый кювет.