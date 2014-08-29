По вине пьяного в ДТП погибла 18-летняя девушка

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего Артема Радькова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В суде установлено, что в ночь на 23 июня 2014 года после распития спиртного Радьков сел за руль своего автомобиля Ford Focus и поехал кататься со своими знакомыми. Около 5 часов утра на 20 км автодороги Тюмень — Салаирка при совершении поворота он не справился с управлением автомобиля и допустил его опрокидывание в правый кювет.
В результате происшествия водителя и его девушку выбросило из автомобиля. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. От множественных повреждений 18-летняя девушка погибла на месте происшествия.
Суд, рассмотрев дело, приговорил Артема Радькова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и на 1 год 6 месяцев лишил его права управления транспортным средством, сообщает прокуратура Тюменского района.
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