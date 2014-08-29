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По вине пьяного в ДТП погибла 18-летняя девушка

29 августа 2014, 10:55
В Тюменском районе к 3 годам лишения свободы осужден водитель, который в состоянии опьянения совершил дорожную аварию, унесшую жизнь его 18-летней подруги.
Сюжет
Тюмень

Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 21-летнего Артема Радькова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В суде установлено, что в ночь на 23 июня 2014 года после распития спиртного Радьков сел за руль своего автомобиля Ford Focus и поехал кататься со своими знакомыми. Около 5 часов утра на 20 км автодороги Тюмень — Салаирка при совершении поворота он не справился с управлением автомобиля и допустил его опрокидывание в правый кювет.

В результате происшествия водителя и его девушку выбросило из автомобиля. Они не были пристегнуты ремнями безопасности. От множественных повреждений 18-летняя девушка погибла на месте происшествия.

Суд, рассмотрев дело, приговорил Артема Радькова к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и на 1 год 6 месяцев лишил его права управления транспортным средством, сообщает прокуратура Тюменского района.

Фото: http://s1.n1.by

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