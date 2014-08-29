Плановые испытания оставили 3 дома без горячей воды на неопределенный срок

«20 августа должны были дать горячую воду по адресу 50 лет Октября, 46. До сих пор ее нет, — говорит девушка. — Изначально срок перенесли на 22 потом на 23, а после повесили объявление „до устранения“, не указывая дату, после всего этого пришло сообщение на электронную почту, что подключат 30 августа, а сегодня в „Тепло Тюмени“ мне уже озвучили дату 1 сентября». Самое важное, что раздражает не факт отсутствия воды, а то, что постоянно переносится срок и неясно, когда же вода в дома все-таки пойдет.