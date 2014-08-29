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Плановые испытания оставили 3 дома без горячей воды на неопределенный срок

29 августа 2014, 15:37
Два многоквартирных жилых дома № 44 и 46 по улице 50 лет Октября и дом № 81 на Мельникайте уже месяц без горячей воды. Планировалось подать воду 20 августа, но сроки уже не первый раз переносят.

Жительница одного из домов Анастасия обратилась в редакцию NashGorod.ru, чтобы выяснить, когда же им дадут горячую воду. Она опасается, что отключение протянется слишком долго, а за окном уже не месяц май.

«20 августа должны были дать горячую воду по адресу 50 лет Октября, 46. До сих пор ее нет, — говорит девушка. — Изначально срок перенесли на 22 потом на 23, а после повесили объявление „до устранения“, не указывая дату, после всего этого пришло сообщение на электронную почту, что подключат 30 августа, а сегодня в „Тепло Тюмени“ мне уже озвучили дату 1 сентября». Самое важное, что раздражает не факт отсутствия воды, а то, что постоянно переносится срок и неясно, когда же вода в дома все-таки пойдет.

«По указанному адресу производились плановые гидравлические испытания, в результате которых были выявлены повреждения, в ближайшее время начнет производиться капитальный ремонт выявленных повреждений», — прокомментировали в «Тепло Тюмени» — филиале ОАО СУЭНКО.

#Новости#Горячая вода#Тепло Тюмени#Женя#Общество
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