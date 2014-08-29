Компания из Узбекистана намерена поставлять фрукты в Тюменскую область

Как отметил Тешабаев, недавние ограничения торговли между странами ЕС и Россией привели к активизации российского бизнеса на территории Узбекистана. «Такие встречи всегда интересны. Мы презентовали свою продукцию и услышали интересные идеи на будущее. Будем прикладывать все силы, чтобы наладить прочные отношения между нашей компанией и Тюменской областью. Думаем, что в дальнейшем оборот между нашими странами будет только расти. Мы приложим все силы, чтобы сотрудничество было стабильным и качественным», приводит слова Тешабаева пресс-служба ТПП ТО.