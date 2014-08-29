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Компания из Узбекистана намерена поставлять фрукты в Тюменскую область

29 августа 2014, 10:36
Компания из Узбекистана «Узинтеримпэкс» заинтересовалась поставками сельскохозяйственной продукции в Тюменскую область. 27 августа, представитель компании Улугбек Тешабаев встретился с представителями Торгово-промышленной палаты региона, представив им широкий ассортимент товаров, множество сортов фруктов, овощей и различные сухофрукты.

Как отметил Тешабаев, недавние ограничения торговли между странами ЕС и Россией привели к активизации российского бизнеса на территории Узбекистана. «Такие встречи всегда интересны. Мы презентовали свою продукцию и услышали интересные идеи на будущее. Будем прикладывать все силы, чтобы наладить прочные отношения между нашей компанией и Тюменской областью. Думаем, что в дальнейшем оборот между нашими странами будет только расти. Мы приложим все силы, чтобы сотрудничество было стабильным и качественным», приводит слова Тешабаева пресс-служба ТПП ТО.

Государственная компания «Узинтеримпэкс» имеет большой опыт в международной торговле и является одной из крупнейших внешнеторговых компаний республики Узбекистан.

#Новости#Бизнес#Торгово-промышленная палата Тюменской области#Фрукты#Сельское хозяйство#Торговля#Алексей#Экономика
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