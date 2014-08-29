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Горожан приглашают на субботник у озера Андреевского

29 августа 2014, 08:53
Жителей Тюмени приглашают к участию во всероссийской акции «Зеленая Россия», которая пройдет на озере Андреевское 30 августа. На предстоящем субботнике помимо сбора мусора неравнодушные граждане примут участие в различных конкурсах, которые повысят их знания об окружающей среде и о том, как ее сберечь.

Встреча участников субботника состоится в 9.30 около парковки ТЦ «Широтный» по адресу ул. Широтная, д.80. Выезд на место уборки будет совершен в 10.00 на автобусах с логотипами «Зеленой России».

Торжественно откроют масштабный субботник в Тюмени президент Общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия», депутат Государственной Думы РФ Анатолий Карпов и директор департамента недропользования и экологии Тюменской области Жанна Злобина. Также ожидается участие заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина.

Отметим, что это не первый субботник, который пройдет в рамках акции, например, прошлогодняя уборка мусора на ТЭЦ-2 проходила в «сказочной» обстановке: гостей развлекали Леший, Баба-Яга, Домовой, Русалка и другие сказочные герои. Субботнее мероприятие в 2014 году обещает пройти не менее ярко, на предстоящий сбор мусора заявлено уже порядка 300 человек, у всех желающих также есть возможность присоединиться.

В 11.20 начнется самое интересное, а именно: уборка на озере Андреевское, параллельно с которой пройдет эколого-просветительская программа для участников субботника.

Завершающим этапом масштабной акции станет проведение конкурса «Эко-эрудит» и вручение благодарственных писем. Самые экологически эрудированные граждане получат памятные призы и подарки. С 13.30 начнет работать полевая кухня. И в 14.20 все участники субботника будут доставлены на место сбора.

Организатором мероприятия является ООО «НИИ Экологии и рационального использования природных ресурсов».

Фото kyzyl.sibnovosti.ru

#Новости#Субботник#НИИ экологии и РИПР#Озеро Андреевское#Женя#Общество
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