Горожан приглашают на субботник у озера Андреевского

Отметим, что это не первый субботник, который пройдет в рамках акции, например, прошлогодняя уборка мусора на ТЭЦ-2 проходила в «сказочной» обстановке: гостей развлекали Леший, Баба-Яга, Домовой, Русалка и другие сказочные герои. Субботнее мероприятие в 2014 году обещает пройти не менее ярко, на предстоящий сбор мусора заявлено уже порядка 300 человек, у всех желающих также есть возможность присоединиться.