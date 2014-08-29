Беженцы могут лишиться пособий, если трижды откажутся от работы

Вопрос о беженцах обрел особую важность после трагических событий на Украине. Поток беженцев с юго-востока Украины в Россию сильно вырос с июня на фоне продолжающихся боевых действий между сторонниками независимости Донбасса и киевскими силовиками. По последним данным российских властей, всего с начала конфликта вынужденно покинули территорию Украины и находятся в России более 800 тысяч граждан.