Беженцы могут лишиться пособий, если трижды откажутся от работы

«Депутат считает необходимым ввести правила, по которым государство предлагает беженцу регион проживания и гарантированное место работы, а в случае если приезжий отказывается от трех предложенных мест работы, он лишается права получать государственную финансовую поддержку в виде пособий и иных выплат, а рабочее место для себя в дальнейшем должен будет искать самостоятельно», — пишет газета.
Вопрос о беженцах обрел особую важность после трагических событий на Украине. Поток беженцев с юго-востока Украины в Россию сильно вырос с июня на фоне продолжающихся боевых действий между сторонниками независимости Донбасса и киевскими силовиками. По последним данным российских властей, всего с начала конфликта вынужденно покинули территорию Украины и находятся в России более 800 тысяч граждан.
Газета напоминает, что 22 июля 2014 года в правительстве РФ были подписаны четыре постановления по поддержке украинских беженцев, два из которых касались выделения из государственного бюджета средств на поддержку бежавших с Украины.