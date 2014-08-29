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Беженцы могут лишиться пособий, если трижды откажутся от работы

29 августа 2014, 10:02
Депутат ГД Роман Худяков (ЛДПР) готовит поправки в Федеральный закон «О беженцах», парламентарий предлагает лишать беженцев пособий в случае их трехкратного отказа от предложенной государством работы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету «Известия».
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Тюмень

«Депутат считает необходимым ввести правила, по которым государство предлагает беженцу регион проживания и гарантированное место работы, а в случае если приезжий отказывается от трех предложенных мест работы, он лишается права получать государственную финансовую поддержку в виде пособий и иных выплат, а рабочее место для себя в дальнейшем должен будет искать самостоятельно», — пишет газета.

Вопрос о беженцах обрел особую важность после трагических событий на Украине. Поток беженцев с юго-востока Украины в Россию сильно вырос с июня на фоне продолжающихся боевых действий между сторонниками независимости Донбасса и киевскими силовиками. По последним данным российских властей, всего с начала конфликта вынужденно покинули территорию Украины и находятся в России более 800 тысяч граждан.

Газета напоминает, что 22 июля 2014 года в правительстве РФ были подписаны четыре постановления по поддержке украинских беженцев, два из которых касались выделения из государственного бюджета средств на поддержку бежавших с Украины.

#Новости#Беженцы с Украины#Госдума РФ#Тюмень#Саша#Политика
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