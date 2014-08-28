В Тюмени ищут убийцу 31-летней женщины

В настоящее время ее личность установлена — это Татьяна П. 01.04.1983 года рождения.
Следственным отделом по Ленинскому округу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности погибшей, обстоятельствах совершенного преступления, просьба обратиться в ближайший отдел внутренних дел, или позвонить по телефонам 02, 8(3452) 29-10-40. Анонимность гарантируется, сообщает следственный отдел по Ленинскому округу.