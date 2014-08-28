В Тюмени ищут убийцу 31-летней женщины

Всех, кто обладает какой-либо информацией о личности погибшей, обстоятельствах совершенного преступления, просьба обратиться в ближайший отдел внутренних дел, или позвонить по телефонам 02, 8(3452) 29-10-40. Анонимность гарантируется, сообщает следственный отдел по Ленинскому округу.