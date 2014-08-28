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В Ленинском округе обнаружен бесхозяйный вагон-бытовка

28 августа 2014, 11:06
На территории Ленинского административного округа города Тюмени у дома № 32 по улице Домостроителей выявлен движимый объект — вагон-бытовка, имеющий признаки брошенной вещи.
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Тюмень

На территории Ленинского административного округа города Тюмени у дома № 32 по улице Домостроителей выявлен движимый объект — вагон-бытовка, имеющий признаки брошенной вещи.

Собственнику данного объекта необходимо предоставить информацию в управу Ленинского административного округа (г. Тюмень, ул. Мельникайте, 74, каб. 406-а, тел. 20-41-94), подтверждающую право собственности на данную вещь в срок до 4 сентября 2014 года.

В случае, если в управу Ленинского административного округа администрации города Тюмени не поступит обращение от лица, разместившего движимый объект, и собственник данной вещи не будет установлен, то в соответствии с распоряжением администрации города Тюмени от 30.08.2007 № 1283-рк «Об утверждении Порядка выявления, постановки на учет и обслуживания бесхозяйных вещей, приема и хранения находок на территории города Тюмени» управой ЛАО будет подготовлено исковое заявление в суд о признании брошенной вещи бесхозяйной с последующим обращением в муниципальную собственность, сообщают в управе Ленинского административного округа г. Тюмени.

Фото: http://sniper.zelenogorsk-spb.ru

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