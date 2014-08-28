В Ленинском округе обнаружен бесхозяйный вагон-бытовка

В случае, если в управу Ленинского административного округа администрации города Тюмени не поступит обращение от лица, разместившего движимый объект, и собственник данной вещи не будет установлен, то в соответствии с распоряжением администрации города Тюмени от 30.08.2007 № 1283-рк «Об утверждении Порядка выявления, постановки на учет и обслуживания бесхозяйных вещей, приема и хранения находок на территории города Тюмени» управой ЛАО будет подготовлено исковое заявление в суд о признании брошенной вещи бесхозяйной с последующим обращением в муниципальную собственность, сообщают в управе Ленинского административного округа г. Тюмени.