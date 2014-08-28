Тюменцы выиграли спартакиаду по мини-футболу

С 26 по 27 августа в спорткомплексе «Прибой» прошли соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады Уральского регионального центра МЧС России. За звание победителей боролись 6 сборных команд со Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, а так же Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
Данные соревнования проводятся с целью повышения уровня физической и профессиональной подготовленности сотрудников, а также пропаганды физической культуры и спорта как важнейшего средства укрепления здоровья, повышения работоспособности, ведения здорового образа жизни, сообщает пресс-центр гарнизона пожарной охраны г. Тюмени.
В целом, все команды играли достойно и до последнего боролись за победу. После упорной и напряженной борьбы призовые места распределились следующим образом: 3-е место заняла сборная команда, представляющая Свердловскую область; 2-е место одержала команда Ханты-Мансийского автономного округа; несомненным победителем соревнований стала команда Тюменской области.
Победители и призеры соревнований были награждены кубком, медалями и дипломами. Огромное удовольствие получили участники футбольных команд и наблюдавшие за игрой болельщики.