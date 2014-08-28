Тюменцы выиграли спартакиаду по мини-футболу

С 26 по 27 августа в спорткомплексе «Прибой» прошли соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады Уральского регионального центра МЧС России. За звание победителей боролись 6 сборных команд со Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей, а так же Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.