Тюменские пилоты разбились в Южном Судане

Как отметил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, все факты свидетельствуют о том, что российский вертолет был сбит. Россия предложила СБ ООН принять заявление с требованием расследовать этот инцидент и наказать виновных. Об этом пишет «РИА Новости».