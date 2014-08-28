Тюменские пилоты разбились в Южном Судане

По данным одного из тюменских порталов, на борту вертолета находились тюменские пилоты. Авиакомпания «ЮТэйр», которая осуществляет авиатранспортное обеспечение миротворческих миссий, данную информацию не подтверждает и не опровергает.
Как отметил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, все факты свидетельствуют о том, что российский вертолет был сбит. Россия предложила СБ ООН принять заявление с требованием расследовать этот инцидент и наказать виновных. Об этом пишет «РИА Новости».
По словам Чуркина, согласно показаниям оставшегося в живых одного пилота, «на высоте примерно 1000 метров что-то попало в хвост вертолета, произошло возгорание и экипаж пытался его затушить, пока вертолет совершал жесткую посадку».
Фото: politobzor.3dn.ru