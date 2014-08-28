Тюменка похитила 100 тысяч у банка, в котором работала

Центральный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего менеджера по работе с клиентами КБ «Ренессанс Кредит» 26-летней Екатерины Казанцевой. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
В суде установлено, что Казанцева, работая менеджером по работе с клиентами в КБ «Ренессанс Кредит», принимала заявки и оформляла необходимые документы для выдачи кредитов. В январе 2014 года Казанцева решила обогатиться.
Используя копию паспорта незнакомого ей человека, она сформировала кредитное досье, получила банковскую карту и похитила денежные средства банка в сумме более 100 тыс. рублей. В связи с тем, что проценты по кредиту не выплачивались, сотрудниками службой безопасности банка была проведена проверка, по результатам которой в отношении Казанцевой было возбуждено уголовное дело.
Суд, рассмотрев дело, подверг Екатерину Казанцеву штрафу в размере 90 тыс. рублей. Похищенные в банке денежные средства Казанцева добровольно возместила до начала судебного разбирательства, сообщает прокуратура Центрального округа г. Тюмени.
Фото: http://vchaspik.ua