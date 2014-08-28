Тюменка похитила 100 тысяч у банка, в котором работала

Используя копию паспорта незнакомого ей человека, она сформировала кредитное досье, получила банковскую карту и похитила денежные средства банка в сумме более 100 тыс. рублей. В связи с тем, что проценты по кредиту не выплачивались, сотрудниками службой безопасности банка была проведена проверка, по результатам которой в отношении Казанцевой было возбуждено уголовное дело.