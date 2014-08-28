Под Тюменью осваивают технологию разведения муксуна

Как отметил президент ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслан Цицкиев запрет на вылов муксуна на территории Тюменской области это вынужденная мера, чтобы дать возможность восстановить популяцию.
«В то же время эта мера не может не отразиться на содержимом прилавков местных магазинов. Хотя сейчас в торговых точках преобладает канадский сиг, но в связи с запретом на ввоз рыбы в Россию и он вскоре может исчезнуть. Вся эта ситуация заставляет нас активизироваться в работе по второй очереди рыбного технопарка в поселке Молодежный. Здесь будет сделана ставка на разведение муксуна», — рассказывает он. Об этом сообщает управление информационной политики администрации Тюменского муниципального района.
По словам Руслана Цицкиева, есть ряд сложностей: оборудование поставляется из Германии и Финляндии, но там не разводят сиговых. Поэтому опереться на готовый опыт не получится.
«Сейчас наши специалисты обмениваются информацией с коллегами из Санкт-Петербурга. Не так давно мы побывали в Киргизии, где есть хорошие условия для разведения сиговых. Их опыт в какой-то степени можно использовать, хотя природные условия у нас все-таки разные. В какой-то степени нам приходится быть первопроходцами. Ведь помимо того, что новую технологию выращивания муксуна нужно освоить, необходимо сделать ее как минимум окупаемой. В общем тонкостей много. Но результатом должно стать обеспечение жителей Тюменской области хорошей рыбой. В реализации проекта на всех его этапах большую заинтересованность проявляют областные власти. Видно, что рыбная отрасль стала одним из приоритетов в сельском хозяйстве», — отметила он.
Фото: rustoria.ru