Под Тюменью осваивают технологию разведения муксуна

«Сейчас наши специалисты обмениваются информацией с коллегами из Санкт-Петербурга. Не так давно мы побывали в Киргизии, где есть хорошие условия для разведения сиговых. Их опыт в какой-то степени можно использовать, хотя природные условия у нас все-таки разные. В какой-то степени нам приходится быть первопроходцами. Ведь помимо того, что новую технологию выращивания муксуна нужно освоить, необходимо сделать ее как минимум окупаемой. В общем тонкостей много. Но результатом должно стать обеспечение жителей Тюменской области хорошей рыбой. В реализации проекта на всех его этапах большую заинтересованность проявляют областные власти. Видно, что рыбная отрасль стала одним из приоритетов в сельском хозяйстве», — отметила он.