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Министерство образования отказалось от единого учебника истории

28 августа 2014, 12:58
Министерство образования и науки отказалось от идеи ввести в школах РФ единый учебник по истории, об том сообщил глава министерства Дмитрий Ливанов. «У нас единого учебника истории, скорее всего, не будет.
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Тюмень

У нас будет единый историко-культурный стандарт, на основе которого будут разработаны учебники истории. Это не означает, что будет один единственный учебник», — сказал министр.

Он добавил, что все написанные учебники будут проходить общественную и профессиональную экспертизу, пишет «РИА Новости».

В феврале 2013 года президент Владимир Путин заявил, что нужно разработать единые учебники истории России для средней школы, которые будут написаны хорошим русским языком и будут лишены внутренних противоречий и двойных толкований. Был выработан и прошел общественное обсуждение единый историко-культурный стандарт, утвержденный Российским историческим обществом. На его основе предполагалось создать единую линейку учебников по истории для школ.

В Минобразования сообщали, что преподавать историю по-новому начнут уже 1 сентября 2014 года, хотя учебник готов не будет.

В мае замдиректора Института российской истории РАН Сергей Журавлев заявлял, что уже ведется работа по переподготовке преподавателей на основе нового историко-культурного стандарта, но пока трудно сказать, насколько быстро новые учебники будут внедрены в систему обучения.

Предполагалось, что первые варианты текстов учебников подготовят к осени.

Фото: n-piterski.livejournal.com

#Новости#Учебники#Министерство образования и науки РФ#Тюмень#Школы#Саша#Общество
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