Министерство образования отказалось от единого учебника истории

В феврале 2013 года президент Владимир Путин заявил, что нужно разработать единые учебники истории России для средней школы, которые будут написаны хорошим русским языком и будут лишены внутренних противоречий и двойных толкований. Был выработан и прошел общественное обсуждение единый историко-культурный стандарт, утвержденный Российским историческим обществом. На его основе предполагалось создать единую линейку учебников по истории для школ.