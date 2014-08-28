Министерство образования отказалось от единого учебника истории

У нас будет единый историко-культурный стандарт, на основе которого будут разработаны учебники истории. Это не означает, что будет один единственный учебник», — сказал министр.
Он добавил, что все написанные учебники будут проходить общественную и профессиональную экспертизу, пишет «РИА Новости».
В феврале 2013 года президент Владимир Путин заявил, что нужно разработать единые учебники истории России для средней школы, которые будут написаны хорошим русским языком и будут лишены внутренних противоречий и двойных толкований. Был выработан и прошел общественное обсуждение единый историко-культурный стандарт, утвержденный Российским историческим обществом. На его основе предполагалось создать единую линейку учебников по истории для школ.
В Минобразования сообщали, что преподавать историю по-новому начнут уже 1 сентября 2014 года, хотя учебник готов не будет.
В мае замдиректора Института российской истории РАН Сергей Журавлев заявлял, что уже ведется работа по переподготовке преподавателей на основе нового историко-культурного стандарта, но пока трудно сказать, насколько быстро новые учебники будут внедрены в систему обучения.
Предполагалось, что первые варианты текстов учебников подготовят к осени.
Фото: n-piterski.livejournal.com