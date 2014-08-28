nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Миграционная служба хочет внести всех россиян в единую базу

28 августа 2014, 11:40
ФМС предлагает создать в России межведомственную информационную систему МИР, позволяющую учитывать как россиян, так и мигрантов, для упрощения работы спецслужб.
Сюжет
Тюмень

Согласно законопроекту, информационная база создается в поддержку пластиковых паспортов с электронными чипами, которые ФМС начнет тестировать в некоторых регионах России уже в 2015 году. К этой системе подключат 14 различных министерств и ведомств, в том числе ФСБ, ФСО, МВД, МИД, ФСКН и Минобороны, которые будут делиться со смежниками своей информацией. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету «Известия».

«ГС МИР — это совместная инициатива ФМС и Минкомсвязи. Система создана для повышения качества предоставления госуслуг и экономии — тесное координирование мероприятий по созданию, развитию и функционированию различных информационных систем, которые войдут в состав МИР, позволит экономить бюджетные средства», — цитируют «Известия» слова официального представителя ФМС Григория Главковского.

Предполагается, что система будет полезна для россиян и иностранцев, потому что сократит количество документов и инстанций, которые необходимо будет посетить для различных формальностей, так как вся информация о человеке будет храниться в электронном виде и будет доступна для межведомственного обмена, что также значительно облегчит работу спецслужб.

Экс-глава ФМС, президент фонда «Миграция XXI век» Вячеслав Поставнин сомневается в том, что общая база данных сможет работать должным образом из-за межведомственных противоречий, так как, по его мнению, «каждое министерство ревностно оберегает накопленные сведения».

Фото: ria.ru

#Новости#Федеральная миграционная служба#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25