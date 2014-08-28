Миграционная служба хочет внести всех россиян в единую базу

Согласно законопроекту, информационная база создается в поддержку пластиковых паспортов с электронными чипами, которые ФМС начнет тестировать в некоторых регионах России уже в 2015 году. К этой системе подключат 14 различных министерств и ведомств, в том числе ФСБ, ФСО, МВД, МИД, ФСКН и Минобороны, которые будут делиться со смежниками своей информацией. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на газету «Известия».