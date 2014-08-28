Места в детских садах для тюменских малышей не дадут украинцам

К занятиям в общеобразовательных учреждениях Тюмени 1 сентября приступят 215 детей, вынужденно покинувших Украину.
На настоящий момент из 215 ребят, прошедших через единый центр помощи гражданам Украины, определился с тем, в какое учебное заведение поступать, 191 человек. Родители 24 ребят еще выбирают школу, т. к. у них пока не появилось постоянное место жительства.
Как рассказывает директор департамента образования города Тюмени Андрей Степанов, разница в школьных программах в украинских школах и учебных заведениях Тюмени, конечно, достаточно велика. Однако в течение всего августа для украинских детишек в школах работают специальные консультационные группы, в которые могут обратиться школьники.
У многих украинских детишек нет проблем с русским языком, однако математику они понимают только на украинском
В рамках работы данных групп каждого ребенка тестируют на знания по всем предметам и уровень владения русским языком. В дальнейшим для школьника разрабатывается индивидуальная образовательная программа.
«Так, например, у многих украинских детишек, посещавших консультации, не было проблем с русским языком, однако математику они понимали только на украинском. За лето им удалось адаптироваться и привыкнуть к сложным терминам на русском языке», — поясняет Андрей Степанов.
Украинские ребятишки займут лишь те детские сады, где есть свободные места, на которые не претендуют тюменские семьи
Вынужденно с Украины приехали родители не только школьников, но и маленьких детей, которым требуется устройство в детский сад. Многих тюменцев волнует вопрос, не будут ли ущемлены права их детишек, не получится ли так, что мест в дошкольных учреждениях тюменским детям не хватит, т. к. они будут выделены бежавшим с Украины.
Андрей Степанов пояснил: «Права тюменцев в предоставлении их малолетним детям мест в детских садах ущемлены не будут. Украинские ребятишки займут лишь те детские сады, где есть свободные места, на которые не претендуют тюменские семьи. Иностранные дети младшего возраста будут поставлены на учет в системе „Электронный детский сад“, им будут предоставляться места в порядке очереди. На данный момент, в этой системе на учете состоят 54 украинских малыша. 56 детей уже зачислены в дошкольные учреждения Тюмени».
Фото: http://kostroma.neobroker.ru