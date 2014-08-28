Места в детских садах для тюменских малышей не дадут украинцам

Андрей Степанов пояснил: «Права тюменцев в предоставлении их малолетним детям мест в детских садах ущемлены не будут. Украинские ребятишки займут лишь те детские сады, где есть свободные места, на которые не претендуют тюменские семьи. Иностранные дети младшего возраста будут поставлены на учет в системе „Электронный детский сад“, им будут предоставляться места в порядке очереди. На данный момент, в этой системе на учете состоят 54 украинских малыша. 56 детей уже зачислены в дошкольные учреждения Тюмени».