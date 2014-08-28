Электронные медкарты появятся в Тюмени к концу года

Отслеживание карт и электронная запись к врачу — только первые признаки «поликлиники будущего». В кабинете доврачебного приема, куда жители района общаются за платными услугами, уже месяц работают с электронной системой справок для ГИБДД. Теперь они не пишутся от руки, а печатаются, причем система сама «подтягивает» информацию о человеке, что уменьшает риск ошибок при заполнении бланков. От бумажных справок пока никто не отказывается, подчеркивают в поликлинике, но зато все информация о них хранится в электронной базе, к которой есть доступ у сотрудников ГИБДД, так что врачам больше не приходится тратить время на поиски ответа на письменные запросы в бумажных архивах.