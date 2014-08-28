Электронные медкарты появятся в Тюмени к концу года

С тех пор, как губернатор призвал решить проблему с очередями в регистратуру, разговоры об информатизации поликлиник начинаются именно с этого. Как рассказала главврач поликлиники № 13 Ольга Дурегина, теперь у пациентов есть много возможностей записаться на прием: не только традиционно, через регистратуру или по телефону, но и с помощью инфокиоска, через интернет или мобильное приложение.
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Число тех, кто предпочитает записываться через интернет, постепенно растет — если в 2013 году таких пациентов было лишь 2%, то в 2014 — уже 8%. А вот инфокиоски не пользуются большой популярностью: пациенты, если уж пришли в поликлинику, предпочитают, если нет очереди, обращаться к живым, а не электронным регистраторам.
Другая проблема регистратур — потеря карточек, но и с этим почти научились справляться, штрихкодирование позволяет минимизировать это риск.
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«Пациент записывается на прием и потом, уже минуя регистратуру, идет к врачу. Мы же накануне в обед выводим всю плановую запись ко всем специалистам, отбираем амбулаторные карты и складываем в боксы. Утром медсестра приносит врачу карту и прогоняет там через сканер, чтобы в системе появилась информация, где находится карта. Такой же сканер находится в регистратуре», — рассказывает главный врач. Он признается: о том, что карты перестали теряться, говорить не приходится, «человеческий фактор» никуда не делся: «Например, вместо буквы «К» карту поставили на букву «М», — но это все же единичные случаи.
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Отслеживание карт и электронная запись к врачу — только первые признаки «поликлиники будущего». В кабинете доврачебного приема, куда жители района общаются за платными услугами, уже месяц работают с электронной системой справок для ГИБДД. Теперь они не пишутся от руки, а печатаются, причем система сама «подтягивает» информацию о человеке, что уменьшает риск ошибок при заполнении бланков. От бумажных справок пока никто не отказывается, подчеркивают в поликлинике, но зато все информация о них хранится в электронной базе, к которой есть доступ у сотрудников ГИБДД, так что врачам больше не приходится тратить время на поиски ответа на письменные запросы в бумажных архивах.
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Еще одно нововведение — личная карточка врача, по которой он заходит в единую информационную систему здравоохранения. Это позволяет не только защитить информацию, но и при необходимости эффективнее провести служебное расследование. В дальнейшем на карту планируется записать электронную подпись доктора.
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В электронном виде сейчас врач вносит явку и ставить диагноз. Шаблоны в компьютере помогают быстрее задокументировать осмотр пациента — вместо записывания информации от руки можно просто выбирать из предустановленных вариантов: есть ли у пациента жар, делал ли он прививку…
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Как рассказывает Ольг Дурегина, поликлиника № 13 присоединилась к процессу информатизации в июне 2013 года и вместе с 7-й была выбрана для эксперимента по переходу на электронную медицинскую карту, так что вся работа которая ведется сейчас и все отдельные нововведения уже к концу года объединятся в систему, став фундаментом для большой реформы.
Дарья Мышленникова, фото автора