73 тысячи школьников сядут за парты 1 сентября

Благодаря комплексу мер, принятых тюменским правительством в школах Тюмени не наблюдается недостатка кадров. «Вот уже два года, как у нас нет никаких вакансий. Когда я был в городе Иваново, отметил, что у них наблюдается настоящий кадровый голод. В Тюмени же мощная система социальной поддержки педагогов дает соответствующие плоды. Эта система предполагает выплату учителям достойных заработных плат, поддержку молодых специалистов в приобретении жилья, — рассказывает Андрей Степанов. — За последние два года система образования в Тюмени стала привлекательной для молодых специалистов. Этот факт способствует установлению оптимального соотношения количества педагогов различных возрастных групп. «В идеале в системе образования должно насчитываться 20% молодых специалистов. В Тюмени в новом учебном году эта цифра составит 21,4%, что не может не радовать».