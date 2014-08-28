nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

73 тысячи школьников сядут за парты 1 сентября

28 августа 2014, 16:55
В новом учебном году к занятиям приступят более 73 тысяч детей. Об этом 28 августа на пресс-конференции сообщил директор департамента образования администрации города Тюмени Андрей Степанов.
Сюжет
Тюмень

В 2014–2015 годах в первый раз в жизни за школьные парты сядут более 9 тысяч учеников. По словам Андрея Степанова, по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 1000. Рост количества первоклассников директор департамента объясняет благоприятной демографической ситуацией, которая складывается в регионе. С завидной регулярностью в Тюмени появляются все новые микрорайоны, в каждом из которых образуются учебные заведения.

Так, тюменская общеобразовательная школа № 63 в 2014 году примет 12 первых классов, школа № 67, которая находится в микрорайоне «Тура» и школа № 94, расположенная в Заречном микрорайоне — по 10 первых классов. Особой гордостью для Тюмени, по словам Андрея Степанова, является школа № 92. Образовательное учреждение состоит из двух корпусов. В первом корпусе в 2014 году будут обучаться 825 школьников, во втором — 1100. Всего в школе в 2014–2015 годах будут обучаться 19 первых классов. Это на сегодняшний день рекорд для Тюмени.

В Тюмени появится очень красивая и большая школа для одаренных детей

«Если вы посетите второй корпус этой школы, вы убедитесь, что такое количество учащихся еще далеко не предел. Учебное заведение представляет собой огромную школу — успешно реализованный новый проект. Здесь расположены три учебных блока для разных возрастных категорий учащихся, а также отлично оборудованные досуговые блоки», — поясняет Степанов.

На настоящий момент комиссией по приемке школ проверены и приняты все общеобразовательные учреждения города. До 30 мая были приняты 79 школ, после устранения некоторых замечаний — еще 7 учебных заведений. Тюменская гимназия № 5 и школа № 65 привели в порядок системы пожарной безопасности и прошли приемку 28 августа. В рамках проведения приемок во всех школах Тюмени специалисты проверили также инженерные, антитеррористические системы, системы жизнеобеспечения, а также организацию полноценного питания школьников.

Благодаря комплексу мер, принятых тюменским правительством в школах не наблюдается недостатка кадров

Как пояснил Андрей Степанов, в скором времени в Тюмени будут появляться новые школы. Так, заканчивается строительство гимназии № 16. По словам директора департамента образования, это будет очень красивая и большая школа для одаренных детей. Уже в ноябре 2014 года начнется ее оснащение.

Благодаря комплексу мер, принятых тюменским правительством в школах Тюмени не наблюдается недостатка кадров. «Вот уже два года, как у нас нет никаких вакансий. Когда я был в городе Иваново, отметил, что у них наблюдается настоящий кадровый голод. В Тюмени же мощная система социальной поддержки педагогов дает соответствующие плоды. Эта система предполагает выплату учителям достойных заработных плат, поддержку молодых специалистов в приобретении жилья, — рассказывает Андрей Степанов. — За последние два года система образования в Тюмени стала привлекательной для молодых специалистов. Этот факт способствует установлению оптимального соотношения количества педагогов различных возрастных групп. «В идеале в системе образования должно насчитываться 20% молодых специалистов. В Тюмени в новом учебном году эта цифра составит 21,4%, что не может не радовать».

Фото: http://gagauzinfo.md

#Новости#Андрей Степанов#Тюмень#Школы#Катя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25