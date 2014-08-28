73 тысячи школьников сядут за парты 1 сентября

В 2014–2015 годах в первый раз в жизни за школьные парты сядут более 9 тысяч учеников. По словам Андрея Степанова, по сравнению с прошлым годом эта цифра увеличилась на 1000. Рост количества первоклассников директор департамента объясняет благоприятной демографической ситуацией, которая складывается в регионе. С завидной регулярностью в Тюмени появляются все новые микрорайоны, в каждом из которых образуются учебные заведения.
Так, тюменская общеобразовательная школа № 63 в 2014 году примет 12 первых классов, школа № 67, которая находится в микрорайоне «Тура» и школа № 94, расположенная в Заречном микрорайоне — по 10 первых классов. Особой гордостью для Тюмени, по словам Андрея Степанова, является школа № 92. Образовательное учреждение состоит из двух корпусов. В первом корпусе в 2014 году будут обучаться 825 школьников, во втором — 1100. Всего в школе в 2014–2015 годах будут обучаться 19 первых классов. Это на сегодняшний день рекорд для Тюмени.
В Тюмени появится очень красивая и большая школа для одаренных детей
«Если вы посетите второй корпус этой школы, вы убедитесь, что такое количество учащихся еще далеко не предел. Учебное заведение представляет собой огромную школу — успешно реализованный новый проект. Здесь расположены три учебных блока для разных возрастных категорий учащихся, а также отлично оборудованные досуговые блоки», — поясняет Степанов.
На настоящий момент комиссией по приемке школ проверены и приняты все общеобразовательные учреждения города. До 30 мая были приняты 79 школ, после устранения некоторых замечаний — еще 7 учебных заведений. Тюменская гимназия № 5 и школа № 65 привели в порядок системы пожарной безопасности и прошли приемку 28 августа. В рамках проведения приемок во всех школах Тюмени специалисты проверили также инженерные, антитеррористические системы, системы жизнеобеспечения, а также организацию полноценного питания школьников.
Благодаря комплексу мер, принятых тюменским правительством в школах не наблюдается недостатка кадров
Как пояснил Андрей Степанов, в скором времени в Тюмени будут появляться новые школы. Так, заканчивается строительство гимназии № 16. По словам директора департамента образования, это будет очень красивая и большая школа для одаренных детей. Уже в ноябре 2014 года начнется ее оснащение.
Благодаря комплексу мер, принятых тюменским правительством в школах Тюмени не наблюдается недостатка кадров. «Вот уже два года, как у нас нет никаких вакансий. Когда я был в городе Иваново, отметил, что у них наблюдается настоящий кадровый голод. В Тюмени же мощная система социальной поддержки педагогов дает соответствующие плоды. Эта система предполагает выплату учителям достойных заработных плат, поддержку молодых специалистов в приобретении жилья, — рассказывает Андрей Степанов. — За последние два года система образования в Тюмени стала привлекательной для молодых специалистов. Этот факт способствует установлению оптимального соотношения количества педагогов различных возрастных групп. «В идеале в системе образования должно насчитываться 20% молодых специалистов. В Тюмени в новом учебном году эта цифра составит 21,4%, что не может не радовать».
Фото: http://gagauzinfo.md