В Тюмени количество беженцев с Украины достигнет пяти тысяч

Как сообщает департамент информационной политики Тюменской области, все прибывшие будут размещены в пунктах временного содержания в Абатском, Викуловском, Омутинском, Сорокинском и Сладковском муниципальных образованиях.
Отметим, в течение недели специалистами управления федеральной миграционной службы поставлены на учет 614 граждан. Всего с момента обострения ситуации на Украине в Тюменскую область прибыло 4 тысячи 640 украинских беженцев.
Основными проблемными моментами, по мнению первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик, по-прежнему, остаются трудозанятость, жизнеустройство одиноких мам с детьми и социальная адаптация граждан.
Оперативный штаб по координации оказания помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, рассматривает вопросы оказания адресной и медицинской помощи, благотворительной поддержки.