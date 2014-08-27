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В Тюмени количество беженцев с Украины достигнет пяти тысяч

27 августа 2014, 10:01
Около 300 граждан, в составе организованных групп, прибудут в Тюмень в ближайшие дни. 128 из них будут доставлены в областной центр железнодорожным транспортом, остальные — авиарейсами из Ростова.
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Тюмень

Как сообщает департамент информационной политики Тюменской области, все прибывшие будут размещены в пунктах временного содержания в Абатском, Викуловском, Омутинском, Сорокинском и Сладковском муниципальных образованиях.

Отметим, в течение недели специалистами управления федеральной миграционной службы поставлены на учет 614 граждан. Всего с момента обострения ситуации на Украине в Тюменскую область прибыло 4 тысячи 640 украинских беженцев.

Основными проблемными моментами, по мнению первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик, по-прежнему, остаются трудозанятость, жизнеустройство одиноких мам с детьми и социальная адаптация граждан.

Оперативный штаб по координации оказания помощи гражданам, вынужденно покинувшим территорию Украины, рассматривает вопросы оказания адресной и медицинской помощи, благотворительной поддержки.

#Новости#Беженцы с Украины#Тюменская область#Тюмень#Саша#Общество
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