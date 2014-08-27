В Тюмени количество беженцев с Украины достигнет пяти тысяч

Около 300 граждан, в составе организованных групп, прибудут в Тюмень в ближайшие дни. 128 из них будут доставлены в областной центр железнодорожным транспортом, остальные — авиарейсами из Ростова.

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