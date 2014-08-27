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Тюменцам предлагают довериться Якушеву

27 августа 2014, 11:11
В центре Тюмени открылась lounge-зона «Якушев. Я доверяю.», в рамках предвыборной кампании временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Владимира Якушева.
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Тюмень

На Цветном бульваре с 12 до 23 часов под биты DJ можно принять участие в интерактивных играх, увидеть, как работает 3D принтер, и узнать интересные факты о Тюменской области. На месте также работает фотограф, так что все снимки lounge-зоны сразу заливаются в Инстаграм. Что и говорить, пространство явно ориентировано на молодое поколение и их голоса.

Также создан специальный сайт Ядоверяю.рф, где собраны все достижения и заслуги Тюменской области за последние 8 лет — когда во главе региона стоял Владимир Якушев. Среди них запуск более десятка заводов, открытие Тюменского технопарка, спортивных комплексов, проведение чемпионатов России по лыжным гонкам, биатлону и чемпионата мира по гиревому спорту. О каждом достижении можно узнать подробнее.

Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября 2014 года, избирать губернатора Тюменской области будут жители всей большой «матрешки».

Фото: Дарья Мышленникова

#Новости#Тюменская область#Выборы губернатора Тюменской области#Тюмень#Саша#Политика
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