Тюменцам предлагают довериться Якушеву

На Цветном бульваре с 12 до 23 часов под биты DJ можно принять участие в интерактивных играх, увидеть, как работает 3D принтер, и узнать интересные факты о Тюменской области. На месте также работает фотограф, так что все снимки lounge-зоны сразу заливаются в Инстаграм. Что и говорить, пространство явно ориентировано на молодое поколение и их голоса.
Также создан специальный сайт Ядоверяю.рф, где собраны все достижения и заслуги Тюменской области за последние 8 лет — когда во главе региона стоял Владимир Якушев. Среди них запуск более десятка заводов, открытие Тюменского технопарка, спортивных комплексов, проведение чемпионатов России по лыжным гонкам, биатлону и чемпионата мира по гиревому спорту. О каждом достижении можно узнать подробнее.
Напомним, выборы пройдут в единый день голосования 14 сентября 2014 года, избирать губернатора Тюменской области будут жители всей большой «матрешки».
Фото: Дарья Мышленникова