Тюменцам предлагают довериться Якушеву

На Цветном бульваре с 12 до 23 часов под биты DJ можно принять участие в интерактивных играх, увидеть, как работает 3D принтер, и узнать интересные факты о Тюменской области. На месте также работает фотограф, так что все снимки lounge-зоны сразу заливаются в Инстаграм. Что и говорить, пространство явно ориентировано на молодое поколение и их голоса.