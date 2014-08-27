Стоматологи считают, что люди неправильно чистят зубы

Исследователи установили, что чаще всего люди чистят зубы, используя методику «от десны», когда с помощью круговых и поперечных движений счищается налет с эмали, а затем смахивается щеткой движением «от десны». Однако анализ данного метода и изучение его происхождения позволил специалистам заявить о том, что вряд ли этот способ чистки зубов действительно можно считать правильным — для этого просто нет серьезных доказательств.