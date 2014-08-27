Стоматологи считают, что люди неправильно чистят зубы

Исследователи установили, что чаще всего люди чистят зубы, используя методику «от десны», когда с помощью круговых и поперечных движений счищается налет с эмали, а затем смахивается щеткой движением «от десны». Однако анализ данного метода и изучение его происхождения позволил специалистам заявить о том, что вряд ли этот способ чистки зубов действительно можно считать правильным — для этого просто нет серьезных доказательств.
Ведущий автор данного проекта доктор Джон Уэйнрайт считает, что главный акцент во время чистки зубов необходимо делать на очищении тех мест, где скапливается больше всего налета — это жевательная поверхность задних зубов и стыки десны и зуба.
«Щетку во время процедуры чистки следует держать как карандаш — тремя пальцами, а не полностью зажимать в кулаке. Это позволяет тщательно очистить поверхность зубов от налета, предотвратить попадание бактерий под слизистую и избежать развития заболеваний десен», — именно так предлагает чистить зубы стоматолог.
Данное ноу-хау было проанализировано Британским стоматологическим фондом. Через некоторое время представители фонда заявили о том, что проверка подтвердила эффективность предложенного метода.
«Существует несколько методов чистки зубов, однако ни один из них не является общепризнанным. На мой взгляд, техника чистки Уэйнрайта самая правильная. Главное — это тщательно очистить те места, где чаще всего образуется кариес. А каким именно способом пациенты будут удалять налет — не столь важно», — высказался по данному поводу глава Британского стоматологического фонда Найджел Картер. Об этом пишет medikforum.ru.
Фото: medikforum.ru