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Реклама на трубопроводе встала в миллион

27 августа 2014, 12:41
В Тюмени две коммерческие фирмы выплатят штраф по 500 тыс. рублей за незаконную эксплуатацию рекламных конструкций.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура Калининского округа г. Тюмени в рамках надзорной деятельности выявила нарушения соблюдения законодательства о рекламе в деятельности двух коммерческих фирм.

Установлено, что ООО «Медиа Трейд» установило, а ООО «Мебельвилль» эксплуатировало рекламную конструкцию по ул. 30 лет Победы на магистральном трубопроводе наружных тепловых сетей, на которой разместила свою рекламу и данные сайта.

Согласно федеральному закону «О рекламе» установка и эксплуатация рекламных конструкций допускается при наличии соответствующего разрешения, выданного органом местного самоуправления. Между тем, как установлено прокурорской проверкой, такого разрешения коммерческим фирмам не выдавалось.

В связи с этим прокурор Калининского округа г. Тюмени возбудил в отношении ООО «Мебельвилль» и ООО «Медиа Трейд» административные дела по ст. 14.37 КоАП РФ (нарушение требований к установке и эксплуатации рекламной конструкции).

По результатам рассмотрения дел арбитражный суд Тюменской области подверг обе фирмы штрафу в размере 500 тыс. рублей. Не согласившись с решениями арбитражного суда Тюменской области, ООО «Мебельвилль» и ООО «Медиа Трейд» обжаловали решение суда первой инстанции в Восьмой арбитражный апелляционный суд, расположенный в г. Омске.

Прокуратура округа направила в суд свои возражения, в которых просила оставить решения суда первой инстанции без изменения, а жалобы без удовлетворения. Накануне суд апелляционной инстанции требования прокурора Калининского округа удовлетворил в полном объеме.

ООО «Мебельвилль» и ООО «Медиа Трейд» предстоит оплатить административный штраф в размере 500 тыс. рублей каждому, сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени.

Фото: http://bnkirov.ru

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