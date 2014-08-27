Реклама на трубопроводе встала в миллион

По результатам рассмотрения дел арбитражный суд Тюменской области подверг обе фирмы штрафу в размере 500 тыс. рублей. Не согласившись с решениями арбитражного суда Тюменской области, ООО «Мебельвилль» и ООО «Медиа Трейд» обжаловали решение суда первой инстанции в Восьмой арбитражный апелляционный суд, расположенный в г. Омске.