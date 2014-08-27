На защиту детей от пожаров потрачено 39 миллионов рублей

Об этом на пресс-конференции 27 августа сообщили заместитель начальника управления надзорной деятельности МЧС России по Тюменской области Алексей Шутов и заместитель начальника отдела надзора за обеспечением пожарной безопасности на особо важных объектах управления надзорной деятельности МЧС России по Тюменской области Владимир Петелин.
Организовать мероприятия по оценке готовности образовательных учреждений Тюменской области к новому учебному году было инициативой департамента образования и науки. Четырехсторонним приказом проверка на пожарную безопасность прошла во всех школах, детских садах и детских домах области. С 15 мая приемка школ началась в областном центре, затем проверка прошла в образовательных учреждениях на юге области. 15 августа противопожарные мероприятия были завершены.
По словам Алексея Шутова, всего за последние пять лет объем финансирования мероприятий пожарной безопасности составил более 720 миллионов рублей. За прошедшие полгода на противопожарную защиту образовательных учреждений было выделено более 39 миллионов рублей. Эти средства ушли на монтаж противопожарных сигнализаций, огнезащитную обработку конструкций. В 544 школах Тюменской области специалисты установили необходимые знаки и планы эвакуации.
Как рассказал Владимир Петелин, для всего профессорско-преподавательского состава пожарные провели консультационные занятия, в рамках которых ознакомили учителей и воспитателей с правилами поведения при пожаре. Кроме того, 20 августа в Тюменской области стартовала операция «Месячник пожарной безопасности», которая продлится до 20 сентября. В рамках мероприятия в школах, детских садах и детских домах регулярно проводятся конкурсы и викторины на тему пожарной безопасности. Работники противопожарной службы организовывают для детей показательные программы, а также раздают памятки, листовки и буклеты.
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