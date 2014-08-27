На защиту детей от пожаров потрачено 39 миллионов рублей

Как рассказал Владимир Петелин, для всего профессорско-преподавательского состава пожарные провели консультационные занятия, в рамках которых ознакомили учителей и воспитателей с правилами поведения при пожаре. Кроме того, 20 августа в Тюменской области стартовала операция «Месячник пожарной безопасности», которая продлится до 20 сентября. В рамках мероприятия в школах, детских садах и детских домах регулярно проводятся конкурсы и викторины на тему пожарной безопасности. Работники противопожарной службы организовывают для детей показательные программы, а также раздают памятки, листовки и буклеты.