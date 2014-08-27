Два новых маршрута начнут работу с 1 сентября

Маршрут № 59 «ул. Таллинская — ул. Городская» будет следовать из восточной части города по улицам Широтная и Николая Чаплина на Московский тракт. С понедельника по нему начнут курсировать десять 70-местных автобусов с интервалом движения в 12 минут. Конечный остановочный пункт маршрута расположен в жилом районе Войновка, где оборудована самая большая и удобная площадка для стоянки автобусов в этой части Тюмени.