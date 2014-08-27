Большое количество связей до брака может ухудшить его качество

Доцент Галена Роадес и ее коллеги проанализировали данные Национального американского исследования Relationship Development Study, которое стартовало в 2007 году и продолжается по сей день. В начале исследования его участниками стали более 1 тысячи американцев в возрасте 18–34 лет, состоявших в отношениях, но не в браке. В течение первых 5 лет наблюдения за участниками 418 из них вышли замуж или женились. Исследователи проанализировали опыт личных отношений каждого из этих участников до брака, после чего опросили их, насколько они счастливы в своем нынешнем союзе. Об этом пишет сайт «Летидор».