Большое количество связей до брака может ухудшить его качество

Это исследование является частью Национального проекта National Marriage Project — инициативы Университета Вирджинии (University of Virginia), призванной оценить и улучшить статус брака и семьи в США.
Доцент Галена Роадес и ее коллеги проанализировали данные Национального американского исследования Relationship Development Study, которое стартовало в 2007 году и продолжается по сей день. В начале исследования его участниками стали более 1 тысячи американцев в возрасте 18–34 лет, состоявших в отношениях, но не в браке. В течение первых 5 лет наблюдения за участниками 418 из них вышли замуж или женились. Исследователи проанализировали опыт личных отношений каждого из этих участников до брака, после чего опросили их, насколько они счастливы в своем нынешнем союзе. Об этом пишет сайт «Летидор».
Результаты показали, что наличие большого количества связей до брака, как правило, приводило к тому, что участник был менее доволен своим браком, по сравнению с участниками, имевшими в прошлом небольшое количество партнеров. По словам исследователей, это опровергает существующую гипотезу психологов о том, что отношения, происходившие до брака, никак не влияют на будущую личную жизнь человека.
Почему же прошлые отношения могут оказывать такое влияние на будущий брак? Большое количество партнеров означает большое количество опыта. Это приводит к тому, что человек начинает сравнивать своего нынешнего партнера с прошлыми по многим параметрам, включая сексуальный темперамент, физическую привлекательность и общительность. Кроме того, брак подразумевает отсутствие сексуальной альтернативы своему супругу или супруге, а человеку, имевшему в прошлом большое количество партнеров, труднее остановиться на одном-единственном варианте.
Помимо этого, большое количество партнеров в прошлом подразумевает большое количество разрывов и расставаний, что подрывает веру человека в любовь и долгие отношения. Еще одним негативным фактором для мужчин может стать ребенок, оставшийся у супруги от прошлых отношений.
Фото: letidor.ru