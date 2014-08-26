Владельцев тюменских аттракционов объединят в ассоциацию

Объединение бизнесменов в единую ассоциацию, по словам Елены Ереминой, продиктовано в первую очередь необходимостью сделать рынок развлечений цивилизованным, а также обеспечить надлежащий уровень безопасности для потребителей, которыми чаще всего являются дети. По данным управления потребительского рынка за лето было зафиксировано 67 случаев травматизма на развлекательных объектах, в том числе переломы. Один из таких случаев стал предметом уголовного расследования.