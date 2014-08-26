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Владельцев тюменских аттракционов объединят в ассоциацию

26 августа 2014, 16:23
В Тюмени будет создана ассоциация предприятий малого бизнеса, оказывающих услуги рекреационно-развлекательного характера. Речь идет о прокатчиках батутов, детских электрокаров и других подобных развлечениях. С инициативой создания такой ассоциации накануне выступила начальник управления потребительского рынка администрации Тюмени Елена Еремина на совещании с предпринимателями.

Новообразованную структуру предложено возглавить одному из лидеров молодежного крыла ТРО «ОПОРА РОССИИ» Сергею Линкевичу, который по собственному опыту знаком с бизнесом в этой сфере, сообщает пресс-служба общественной организации.

Объединение бизнесменов в единую ассоциацию, по словам Елены Ереминой, продиктовано в первую очередь необходимостью сделать рынок развлечений цивилизованным, а также обеспечить надлежащий уровень безопасности для потребителей, которыми чаще всего являются дети. По данным управления потребительского рынка за лето было зафиксировано 67 случаев травматизма на развлекательных объектах, в том числе переломы. Один из таких случаев стал предметом уголовного расследования.

Практика прокуратуры в свою очередь показывает, что предприниматели не знакомы с законами, регламентирующими их вид деятельности, не соблюдают нормы безопасности. Сами же бизнесмены отмечают, что изучение регламентов и приведение объектов в соответствие с нормативными документами занимает массу времени и ресурсов.

По мнению Сергея Линкевича, в этих условиях было бы разумно объединить усилия властей и предпринимателей, в числе которых больше всего молодых людей, наладить взаимодействие по разъяснению всевозможных нормативных документов, постановлений и правил безопасности. Это поможет разрешить многие вопросы и снять претензии с бизнеса.

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