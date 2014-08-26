В тюменских поликлиниках пройдет день открытых дверей

Как сообщает департамента здравоохранения администрации города, в течение рабочего дня, с 8 до 20 часов, каждый желающий может обратиться по любому вопросу к заведующим отделениями, заместителям руководителя и непосредственно к главному врачу поликлиники. В этот день тюменцы смогут получить консультации, высказать свои замечания, предложения, а также выразить благодарность.