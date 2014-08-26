В России может появиться омбудсмен по охране здоровья

Депутат направил соответствующее предложение президенту России Владимиру Путину. Новый функционер в области здравоохранения, по мнению коммуниста, имея соответствующие региональные представительства, сможет проводить мониторинг состояния больниц и других медицинских учреждений в самых отдаленных населенных пунктах, проверять качество оказания медицинских услуг, квалификацию персонала и потребности в специалистах в том или ином регионе. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».