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В России может появиться омбудсмен по охране здоровья

26 августа 2014, 09:39
Депутат Государственной думы и глава юридической службы КПРФ Вадим Соловьев предложил создать в России должность омбудсмена по охране здоровья граждан.
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Тюмень

Депутат направил соответствующее предложение президенту России Владимиру Путину. Новый функционер в области здравоохранения, по мнению коммуниста, имея соответствующие региональные представительства, сможет проводить мониторинг состояния больниц и других медицинских учреждений в самых отдаленных населенных пунктах, проверять качество оказания медицинских услуг, квалификацию персонала и потребности в специалистах в том или ином регионе. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».

По мнению парламентария, все попытки изменения системы здравоохранения к лучшему в последние годы не принесли значительного успеха. Небольшие населенные пункты по-прежнему испытывают острую нехватку в специалистах, существуют проблемы с медицинским оборудованием, а больницы, имеющие сомнительный внешний и внутренний вид, можно обнаружить в разных регионах страны.

Он считает, что нужно не только ввести должность уполномоченного по здравоохранению, но и увеличить финансирование медицины в целом.

Минздрав РФ с интересом отнесся к этой инициативе, пообещав проработать ее более детально в случае поступления соответствующего запроса в министерство, пишет газета.

Отметим, в России действуют несколько федеральных омбудсменов по разным направлениям. Уже 20 лет существует должность уполномоченного по правам человека. Сейчас ее занимает Элла Памфилова. Осенью 2009-го в России появился уполномоченный по правам ребенка, эту должность занимает Павел Астахов. Летом 2012-го предприниматель Борис Титов стал уполномоченным по защите прав предпринимателей.

Фото: xn-80aafgoj7cvc.xn-90ahbtmhbpd.xn-p1ai

#Новости#Госдума РФ#Здравоохранение#Здоровье#Тюмень#Медицина#Саша#Общество
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