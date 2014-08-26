В России может появиться омбудсмен по охране здоровья

Депутат направил соответствующее предложение президенту России Владимиру Путину. Новый функционер в области здравоохранения, по мнению коммуниста, имея соответствующие региональные представительства, сможет проводить мониторинг состояния больниц и других медицинских учреждений в самых отдаленных населенных пунктах, проверять качество оказания медицинских услуг, квалификацию персонала и потребности в специалистах в том или ином регионе. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Известия».
По мнению парламентария, все попытки изменения системы здравоохранения к лучшему в последние годы не принесли значительного успеха. Небольшие населенные пункты по-прежнему испытывают острую нехватку в специалистах, существуют проблемы с медицинским оборудованием, а больницы, имеющие сомнительный внешний и внутренний вид, можно обнаружить в разных регионах страны.
Он считает, что нужно не только ввести должность уполномоченного по здравоохранению, но и увеличить финансирование медицины в целом.
Минздрав РФ с интересом отнесся к этой инициативе, пообещав проработать ее более детально в случае поступления соответствующего запроса в министерство, пишет газета.
Отметим, в России действуют несколько федеральных омбудсменов по разным направлениям. Уже 20 лет существует должность уполномоченного по правам человека. Сейчас ее занимает Элла Памфилова. Осенью 2009-го в России появился уполномоченный по правам ребенка, эту должность занимает Павел Астахов. Летом 2012-го предприниматель Борис Титов стал уполномоченным по защите прав предпринимателей.
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