Тюменцев приглашают создавать приемные семьи для пожилых

Необходимость в уходе и семейной заботе сегодня испытывают многие одинокие пожилые люди, которые в силу возраста и физических недостатков частично утратили способность к самообслуживанию.
С 2012 года на базе учреждений социального обслуживания населения Тюменской области работает технология «Приемная семья для пожилого человека», цель которой — создание комфортной семейной обстановки для одинокого пожилого человека.
При этом не нарушается привычный ритм жизни, исчезает страх перед одиночеством, расширяется возможность общения. Уже сегодня в Тюменской области создано около 150 приемных семей (из них в г. Тюмени — около десяти семей), в которых обрели уют и необходимую заботу когда-то одинокие бабушки и дедушки.
Приемная семья для пожилого человека от других технологий социального обслуживания отличается тем, что исполнитель услуг принимает представителя старшего поколения в свою семью. То есть, приемная семья представляет собой совместное проживание и ведение общего хозяйства лица, нуждающегося в социальной поддержке, и лица, изъявившего желание организовать приемную семью.
Каждому человеку, обеспечивающему уход, с момента заключения договора, выплачивается ежемесячное вознаграждение. Ежемесячно специалисты, курирующие работу данного направления, посещают приемные семьи, осуществляют наблюдение за социально-психологической обстановкой в приемной семье и качеством обслуживания пожилых людей. Членами приемной семьи могут стать одинокие и одиноко проживающие пожилые люди (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности.
Люди, взявшие на себя обязанности по уходу за одиноким пожилым человеком, могут внести значительный вклад в возрождение традиций семейной заботы, сострадания и взаимопомощи. Принять пожилого человека в семью может любой совершеннолетний дееспособный гражданин, пожелавший осуществлять уход в соответствии с договором.
По вопросам организации приемной семьи можно обратиться в учреждение социального обслуживания населения по месту жительства, в г. Тюмени — в областной геронтологический центр по адресу: г. Тюмень, ул. 50 Лет ВЛКСМ, 77, сообщает департамент социального развития Тюменской области.
Фото: http://www.caravan.kz