Тюменцев приглашают создавать приемные семьи для пожилых

Каждому человеку, обеспечивающему уход, с момента заключения договора, выплачивается ежемесячное вознаграждение. Ежемесячно специалисты, курирующие работу данного направления, посещают приемные семьи, осуществляют наблюдение за социально-психологической обстановкой в приемной семье и качеством обслуживания пожилых людей. Членами приемной семьи могут стать одинокие и одиноко проживающие пожилые люди (женщины от 55 лет и старше, мужчины от 60 лет и старше), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности.