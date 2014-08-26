Тюменская IT-неделя: ВАЛЛ-И, соревнования пенсионеров и бизнес

Как рассказал журналистам в ходе сегодняшней пресс-конференции директор областного департамента информатизации Александр Албычев, на выставке «Инфотех» к настоящему моменту зарегистрировались около 700 участников, заявлено 60 стендов для разработок. Особенностью нынешней выставки станет презентация реальных разработок, в том числе и представителей тюменского Технопарка. Программное обеспечение, разработанное в Тюмени, уже применяется для оказания различных услуг.
В числе этих услуг Албычев назвал, к примеру, приложение «Медицина72», а также ПО для спутниковой сети ГЛОНАСС, позволяющее отслеживать транспортные средства всех госучреждений и передавать данные по ним в различные структуры федерального уровня.
Тем не менее ключевой особенностью нынешнего «Инфотеха», отметили участники пресс-конференции, станет сближение между специалистами IT-сферы и бизнеса. Не случайно в ней помимо разработчиков информационных технологий будут принимать бизнес- тренеры, психологи и представители тюменского бизнеса. Этой теме будет посвящена пятничная конференция «IT на службе у бизнеса», в рамках которой пройдет сразу несколько мероприятий с участием представителей властей, бизнес-сферы и IT-среды.
По мнению директора тюменского клуба IT-директоров Александра Киселева, сейчас наблюдается некоторый разрыв между бизнесом и сферой информационных технологий. В этой ситуации разработчику нужно быть также специалистом в области экономики и юриспруденции. «Если айтишники будут предлагать какие-то решения без понимания потребностей бизнеса, то рискует, что 90% его разработок окажутся невостребованными, — отметил Киселев. — Наша задача сейчас постепенно сокращать эту пропасть между бизнесом и разработчиками». Впрочем, довольно интересными обещают и первые два дня IT-недели.
В понедельник в Технопарке откроется «РобоТЕХ», на котором своих роботов представят одаренные школьники из Тюмени и других городов области. На стенде будут представлены шесть лучших работ, однако, количество участников будет гораздо больше, рассказал председатель ассоциации по развитию информационных технологий Тюменской области Андрей Сидоров. «В качестве примера могу назвать робота ВАЛЛ-И, разработал его один из ребят. У него есть солнечные батареи, система видеофиксации. Живет своей жизнью, ищет солнце, умеет шевелиться. Смысл его жизни нам еще только предстоит разгадать, — прокомментировал он. — Вторая тема — это автоматические фары, которые следят за скоростью движения автомобиля и позволяет соблюдать ПДД, ну и еще много всевозможных интересных работ». Всех участников выставки ожидают подарки и денежные призы от спонсоров фестиваля и правительства Тюменской области.
Второй день недели будет посвящен пожилым участникам программы «Расширяя горизонты». Свои навыки компьютерной грамотности будут демонстрировать 60 пенсионеров, прошедших обучение по этой программе.