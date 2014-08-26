Тюменская IT-неделя: ВАЛЛ-И, соревнования пенсионеров и бизнес

В понедельник в Технопарке откроется «РобоТЕХ», на котором своих роботов представят одаренные школьники из Тюмени и других городов области. На стенде будут представлены шесть лучших работ, однако, количество участников будет гораздо больше, рассказал председатель ассоциации по развитию информационных технологий Тюменской области Андрей Сидоров. «В качестве примера могу назвать робота ВАЛЛ-И, разработал его один из ребят. У него есть солнечные батареи, система видеофиксации. Живет своей жизнью, ищет солнце, умеет шевелиться. Смысл его жизни нам еще только предстоит разгадать, — прокомментировал он. — Вторая тема — это автоматические фары, которые следят за скоростью движения автомобиля и позволяет соблюдать ПДД, ну и еще много всевозможных интересных работ». Всех участников выставки ожидают подарки и денежные призы от спонсоров фестиваля и правительства Тюменской области.