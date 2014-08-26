Тюмень на 70% готова к отопительному сезону

Сложности вызывают дома ветхого и аварийного фонда. К этим зданиям у «Тепла Тюмени индивидуальный подход. «По таким объектам мы комиссией выезжаем, консультируем, принимаем решения — ни один дом без внимания не остается — тепло во все жилье города будет запущено, только, возможно, с некоторой задержкой», — говорит Михаил о ветхом фонде. Он отметил, что у управляющей компании «Сквер» много ветхих домов, поэтому с ней ведется индивидуальная работа.