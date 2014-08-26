Тюмень на 70% готова к отопительному сезону

В областном центре завершены опрессовки, тем не менее, капитальные ремонты в некоторых районах города пока не позволяют подать горячее водоснабжение в дома.
«Я думаю, до 15 сентября капитальные ремонты будут закончены. Останутся, возможно, работы по благоустройству, которые завершатся к концу месяца. И начнется немаловажный этап — регулировка и наладка. Сами по себе капремонты — это подготовка к отопительному сезону лишь отчасти. Наладка и регулировка — это более скрупулезный момент, требующий внимания», — сказал сегодня журналистам технический директор «Тепла Тюмени — филиала ОАО СУЭНКО» Михаил Тагильцев.
Теплоснабжающая организация планировала в этом году отремонтировать 17 км сетей, но, конечно, работы вышли за пределы плана — уже 40 км отремонтировано и еще выявлено 70 км труб, требующих ремонта. По ним готовится программа ремонта на следующий год.
На сегодняшний день, по словам Михаила Тагильцева, потребители готовы на 70%. Им уже выдаются паспорта готовности. Практически все школы и детсады к зиме готовы. Отметим, что им подают тепло по заявкам раньше начала отопительного периода. Также порядка 50% управляющих компаний города заявили о готовности своих подопечных домов.
Сложности вызывают дома ветхого и аварийного фонда. К этим зданиям у «Тепла Тюмени индивидуальный подход. «По таким объектам мы комиссией выезжаем, консультируем, принимаем решения — ни один дом без внимания не остается — тепло во все жилье города будет запущено, только, возможно, с некоторой задержкой», — говорит Михаил о ветхом фонде. Он отметил, что у управляющей компании «Сквер» много ветхих домов, поэтому с ней ведется индивидуальная работа.
Также порядка 65 домов в городе имеют слабые места — в них водоподогреватели не исправны. «Мы не подписываем акт готовности при неисправном состоянии оборудования дома. В этом случае не будет выдан и паспорт готовности на дом управляющим компаниям, пока не будут устранены все неполадки», — пояснил Тагильцев.