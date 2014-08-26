Профессия учителя станет наиболее востребованной в РФ

«На мой взгляд, сейчас будет расти, и уже сейчас мы ощущаем признаки этого роста, престиж и привлекательность профессии учителя. Мы видим это и по конкурсам в наши педагогические вузы, и по интересу молодых людей к такому профессиональному выбору», — заявил Ливанов.
Он также считает, что в ближайшие годы «наиболее популярными и востребованными будут инженерно-технические специальности, профессии, связанные с реальной экономикой, развитием новых технологий и созданием новых производств». Об этом пишет ИТАР-ТАСС.
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