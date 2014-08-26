Профессия учителя станет наиболее востребованной в РФ

«На мой взгляд, сейчас будет расти, и уже сейчас мы ощущаем признаки этого роста, престиж и привлекательность профессии учителя. Мы видим это и по конкурсам в наши педагогические вузы, и по интересу молодых людей к такому профессиональному выбору», — заявил Ливанов.