Молочка Valio может вернуться на прилавки

Напомним, 7 августа российское правительство объявило о полном запрете на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов и охлажденной рыбы, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Мера была принята в ответ на санкции, веденные против России. 20 августа премьер-министр Дмитрий Медведев внес изменения в этот список. В него вошла живая рыба. В то же время из перечня убрали мальков лосося и форели, безлактозное молоко и молочную продукцию, семенной картофель, сахарную кукурузу, горох, БАДы и витамины.