Молочка Valio может вернуться на прилавки

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») в этой связи обратился в Минсельхоз. Он выступил с предложением разрешить импортировать из США, ЕС, Норвегии и Австралии только специализированную безлактозную молочную продукцию, которая используется в лечебно-профилактических целях.
Разрешение же на ввоз всей безлактозной продукции, по мнению авторов инициативы, может сыграть на руку крупнейшему импортеру — финской Valio. У этой компании около 70 процентов продукции в России зарегистрировано как безлактозная, сообщает «Союзмолоко», ссылаясь на данные Росаккредитации.
На сайте этого ведомства уточняется, что срок действия сертификатов заканчивается в 2015 году. При этом только четыре продукта Valio задекларировала как специальные — это детское питание, ввоз которого в Россию не ограничен. В российском офисе компании заявили, что уже начали возобновлять поставки в Россию безлактозной продукции. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Коммерсантъ».
Кроме Valio послаблением могут воспользоваться и другие западные производители сыров, творога и прочей кисломолочной продукции. Чтобы вернуться в Россию, им нужно будет просто перерегистрировать свою продукцию, пояснили в «Союзмолоке».
Механизм работает так: импортер направляет свою продукцию на испытания, где доказывается отсутствие в ней лактозы, а затем получает сертификат у любого уполномоченного органа и далее беспрепятственно провозит товар в Россию.
«Но даже продукцию с содержанием лактозы легко преобразовать в безлактозную. В молочную массу добавляется фермент, расщепляющий лактозу», — сообщил председатель правления «Союзмолока» Андрей Даниленко. Поэтому, убежден он, частичный вывод из санкционного списка может нивелировать все действие эмбарго на молоко и молочную продукцию.
В случае же специализированной безлактозной продукции, отмечают в «Союзмолоке», импортерам необходимо будет пройти регистрацию в Роспотребнадзоре. Это предполагает клинические испытания, подтверждающие лечебно-профилактические свойства продукции.
Напомним, 7 августа российское правительство объявило о полном запрете на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов и охлажденной рыбы, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Мера была принята в ответ на санкции, веденные против России. 20 августа премьер-министр Дмитрий Медведев внес изменения в этот список. В него вошла живая рыба. В то же время из перечня убрали мальков лосося и форели, безлактозное молоко и молочную продукцию, семенной картофель, сахарную кукурузу, горох, БАДы и витамины.
Фото: mynews-in.net