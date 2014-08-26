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Молочка Valio может вернуться на прилавки

26 августа 2014, 13:07
Решение властей России разрешить производителям из стран, попавших под продовольственные санкции, ввозить безлактозную молочную продукцию может привести к тому, что на российских прилавках появится большая часть запрещенных йогуртов, сыров, молока и кефира.
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Тюмень

Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») в этой связи обратился в Минсельхоз. Он выступил с предложением разрешить импортировать из США, ЕС, Норвегии и Австралии только специализированную безлактозную молочную продукцию, которая используется в лечебно-профилактических целях.

Разрешение же на ввоз всей безлактозной продукции, по мнению авторов инициативы, может сыграть на руку крупнейшему импортеру — финской Valio. У этой компании около 70 процентов продукции в России зарегистрировано как безлактозная, сообщает «Союзмолоко», ссылаясь на данные Росаккредитации.

На сайте этого ведомства уточняется, что срок действия сертификатов заканчивается в 2015 году. При этом только четыре продукта Valio задекларировала как специальные — это детское питание, ввоз которого в Россию не ограничен. В российском офисе компании заявили, что уже начали возобновлять поставки в Россию безлактозной продукции. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Кроме Valio послаблением могут воспользоваться и другие западные производители сыров, творога и прочей кисломолочной продукции. Чтобы вернуться в Россию, им нужно будет просто перерегистрировать свою продукцию, пояснили в «Союзмолоке».

Механизм работает так: импортер направляет свою продукцию на испытания, где доказывается отсутствие в ней лактозы, а затем получает сертификат у любого уполномоченного органа и далее беспрепятственно провозит товар в Россию.

«Но даже продукцию с содержанием лактозы легко преобразовать в безлактозную. В молочную массу добавляется фермент, расщепляющий лактозу», — сообщил председатель правления «Союзмолока» Андрей Даниленко. Поэтому, убежден он, частичный вывод из санкционного списка может нивелировать все действие эмбарго на молоко и молочную продукцию.

В случае же специализированной безлактозной продукции, отмечают в «Союзмолоке», импортерам необходимо будет пройти регистрацию в Роспотребнадзоре. Это предполагает клинические испытания, подтверждающие лечебно-профилактические свойства продукции.

Напомним, 7 августа российское правительство объявило о полном запрете на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов и охлажденной рыбы, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Мера была принята в ответ на санкции, веденные против России. 20 августа премьер-министр Дмитрий Медведев внес изменения в этот список. В него вошла живая рыба. В то же время из перечня убрали мальков лосося и форели, безлактозное молоко и молочную продукцию, семенной картофель, сахарную кукурузу, горох, БАДы и витамины.

Фото: mynews-in.net

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