Дому обороны не хватает тепла

Проблемное теплоснабжение в районе Дома обороны сегодня связано с тем, что одновременно ведутся ремонтные работы на магистральных тепловых сетях по улицам Энергетиков и Карла Маркса, пояснил сегодня журналистам заместитель директора по техническим вопросам «Тепло Тюмени» — филиал ОАО СУЭНКО Михаил Тагильцев. Также в связи со строительством гипермаркета в районе улицы Профсоюзной демонтирован участок сети диаметром 1000 мм для организации проездов. Получается, что вместо трех магистральных сетей, теплоноситель подается на Дом обороны по одному трубопроводу диаметром 500 мм — этих параметров недостаточно для качественного обеспечения района горячей водой.
«Тепло Тюмени» пытается решить эту проблему. ОАО «УТСК» были поданы повышенные параметры теплоносителя от источника — ТЭЦ-1 — но это не только не улучшило обстановку на Доме обороны, а наоборот, привело к повреждениям сетей в других местах. «Те потребители, которые находятся ближе к источнику тепла, обратились с жалобами на слишком высокие параметры. У них даже появляются шумы в тепловых пунктах внутри зданий», — отметил Тагильцев.
Сейчас «Тепло Тюмени» — филиал ОАО «СУЭНКО» ждет поставок балансировочных кранов, установка которых, позволит улучшить теплоснабжение города в дальнейшем.
Добавим, что отопительный сезон в Тюмени начинается после распоряжения администрации города. Его подписывает глава администрации, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится не выше +8 градусов. Отопительный сезон в прошлом году начался в областном центре 20 сентября. В образовательные учреждения централизованное теплоснабжение может быть подано по заявкам.