Дому обороны не хватает тепла

«Тепло Тюмени» пытается решить эту проблему. ОАО «УТСК» были поданы повышенные параметры теплоносителя от источника — ТЭЦ-1 — но это не только не улучшило обстановку на Доме обороны, а наоборот, привело к повреждениям сетей в других местах. «Те потребители, которые находятся ближе к источнику тепла, обратились с жалобами на слишком высокие параметры. У них даже появляются шумы в тепловых пунктах внутри зданий», — отметил Тагильцев.