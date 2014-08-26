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Бывшего участкового будут судить за покупку «спайса»

26 августа 2014, 10:01
Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции Дмитрия Б. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.
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Суд

Как установлено расследованием, днем 25 июля 2014 года Дмитрий Б. пришел к своему знакомому адвокату в гаражный кооператив по ул. 30 лет Победы. Адвокат поставлял участковому наркотики. Дмитрий Б. за 300 рублей приобрел у него более 1,5 граммов синтетического наркотика «спайс». На выезде из гаражного кооператива он был задержан с поличным сотрудниками УФСКН России по Тюменской области совместно с сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Тюменской области, которые уже располагали информацией о причастности Дмитрия Б. к незаконному обороту наркотиков.

Впоследствии Дмитрий Б. был отстранен от занимаемой должности и уволен из органов внутренних дел.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд Тюмени для рассмотрения по существу.

В отношении адвоката, который сбыл наркотик, возбуждено уголовное дело — незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Ленинского округа города.

Фото: v-odesse.net

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