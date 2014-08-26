Бывшего участкового будут судить за покупку «спайса»

Как установлено расследованием, днем 25 июля 2014 года Дмитрий Б. пришел к своему знакомому адвокату в гаражный кооператив по ул. 30 лет Победы. Адвокат поставлял участковому наркотики. Дмитрий Б. за 300 рублей приобрел у него более 1,5 граммов синтетического наркотика «спайс». На выезде из гаражного кооператива он был задержан с поличным сотрудниками УФСКН России по Тюменской области совместно с сотрудниками собственной безопасности УМВД России по Тюменской области, которые уже располагали информацией о причастности Дмитрия Б. к незаконному обороту наркотиков.