Жители Тюмени смогут получить интернет-планшеты

Таким образом, тюменцы, решившие посетить 30 августа открытие нового магазина DNS на Ямской 112/1, смогут не только получить интернет-планшет в подарок, но и совершить все свои покупки в рассрочку на 2 года. Напомним, что DNS является одним из лидеров продажи цифровой техники на территории РФ. Компания имеет более 750 магазинов, которые расположены от Урала до Владивостока.