Жители Тюмени смогут получить интернет-планшеты

С каждым днем на рынке Тюмени появляется все больше различных фирм предлагающих широкий выбор современной цифровой техники. Выбор покупателям усложняет также минимальная разница в ценах на одни и те же девайсы. В связи с жесткой конкуренцией предпринимателям приходится идти на все большие ухищрения, для привлечения потенциальных покупателей.
Вот и федеральная сеть цифровых супермаркетов DNS решила привлечь клиентов интересными подарками. В честь открытия нового магазина в Тюмени, на Ямской 112/1, которое состоится 30 августа, коммерсанты обещают дарить интернет-планшеты при покупке от 15 000 рублей. Как заявляют официальные источники DNS, новый магазин планируют открывать в формате Smart. Данный формат представляет из себя магазин с расширенным ассортимент цифровой техники, а именно смартфонов, ноутбуков, фото-аппаратов, планшетов и комплектующих к ним.
Еще одной интересной новостью радует федеральная сеть цифровых супермаркетов DNS, с 18 августа компания запустила программу рассрочки до 24 месяцев. Коммерсанты с банками-партнерами обещают выдавать беспроцентные кредиты до 2-х лет без каких либо переплат.
Таким образом, тюменцы, решившие посетить 30 августа открытие нового магазина DNS на Ямской 112/1, смогут не только получить интернет-планшет в подарок, но и совершить все свои покупки в рассрочку на 2 года. Напомним, что DNS является одним из лидеров продажи цифровой техники на территории РФ. Компания имеет более 750 магазинов, которые расположены от Урала до Владивостока.
Подробности на dns-shop.ru