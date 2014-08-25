В Тюмени появились «крапивинские» остановки

Начать преображение остановочных комплексов от ул. Дамбовская до ул. Барабинская планировалось еще в июле. Однако в связи с заменой поставщика новых остановок сроки проведения работ пришлось немного отодвинуть — начало проекта перенесли на середину августа, сообщается в управе Ленинского административного округа г. Тюмени.