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В Тюмени появились «крапивинские» остановки

25 августа 2014, 15:21
В Тюмени стартовал городской проект «Крапивинская линия». Он предусматривает оформление 14 остановочных комплексов в районе Лесобазы. Остановки будут разукрашены по мотивам известнейших произведений детского писателя Владислава Крапивина.
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Тюмень

Начать преображение остановочных комплексов от ул. Дамбовская до ул. Барабинская планировалось еще в июле. Однако в связи с заменой поставщика новых остановок сроки проведения работ пришлось немного отодвинуть — начало проекта перенесли на середину августа, сообщается в управе Ленинского административного округа г. Тюмени.

Несколько дней назад к оформлению самого первого объекта — остановки «Школа № 28», которая является конечной остановкой маршрута № 1, приступила арт-группа «Цвет города» под руководством Дмитрия Зеленина.

По его словам, уже 1 сентября тюменцы смогут лицезреть восемь обновленных остановочных комплексов, разукрашенных по мотивам произведений известного писателя. Художники выполнят иллюстрации к таким произведениям, как «Светлый день», «Медленный вальс», «Рейс Ориона», «Минута Солнца», «Город весенних птиц», «Звезды под дождем», «Та сторона, где ветер», «Тень каравеллы» и другим. Оставшиеся остановочные пункты преобразятся к середине сентября.

Фото: http://weburg.net

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