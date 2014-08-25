Участники автопробега «Будущее без барьеров» едут в Тюмень

В этот же день в 15 и 17 часов участники автопробега, среди которых четыре шахматиста, отправятся на турнир в городской шахматный клуб по ул. Червишевский тракт, 72-а/1. В одном из лучших клубов области запланировано проведение экскурсии по учреждению. Из Тюмени автопробег «Будущее без барьеров» отправится в Екатеринбург, Челябинск, Троицк, затем вернется обратно в Казахстан, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.