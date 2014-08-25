Участники автопробега «Будущее без барьеров» едут в Тюмень

Автопробег движется в наш город из Казахстана через Курган, где сегодня интернациональная делегация познакомится с работой нового современного реабилитационного центра для инвалидов. Подобный автопробег проводится совместно с обществами инвалидов Казахстана и Российской Федерации впервые. Его цель: привлечь внимание общественности к необходимости создания доступной инфраструктуры, помогающей беспрепятственно передвигаться людям с ограниченными возможностями здоровья.
В состав делегации входит более двадцати человек, одиннадцать из них — инвалиды-колясочники, самостоятельно управляющие автомобилем с ручным управлением. 26 августа в 11 часов в ГАУ ДОД ТО «Областной центр дополнительного образования детей и молодежи» по ул. Челюскинцев, 46 запланировано проведение «круглого стола», экскурсия по этому учреждению и встреча гостей с членами тюменского клуба молодых инвалидов, инвалидов-колясочников, занимающихся бальными танцами, интегрированных КВН.
Участники автопробега встретятся с руководителем МАОУ ДОД ДЮСШ «НЕГЕ» Вячеславом Голдиновым, который расскажет им о тюменских паралимпийцах — призерах Сочи-2014 и о том, как велась подготовка тюменских спортсменов к паралимпийским играм.
В этот же день в 15 и 17 часов участники автопробега, среди которых четыре шахматиста, отправятся на турнир в городской шахматный клуб по ул. Червишевский тракт, 72-а/1. В одном из лучших клубов области запланировано проведение экскурсии по учреждению. Из Тюмени автопробег «Будущее без барьеров» отправится в Екатеринбург, Челябинск, Троицк, затем вернется обратно в Казахстан, сообщает пресс-служба администрации города Тюмени.
Фото: http://expert.ru